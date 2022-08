Inter-Spezia 3-0, Gotti: Analizzeremo dove poter migliorare

Dopo la seconda partita di campionato, terminata 3-0 sul terreno del ‘Meazza’ contro l’Inter, mister Luca Gotti ha parlato ai microfoni della stampa.

“In ogni partita ci sono punti a disposizione, a prescindere dalla difficoltà. Conosciamo la forza dell’Inter, ma noi dobbiamo comunque pensare al nostro percorso, e ci sono ancora molti aspetti da migliorare, questa partita mi ha detto molto.

Non sono contento del primo tempo, avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva che non siamo riusciti a realizzare. Ovviamente va dato merito alla squadra avversaria, ma avremmo dovuto avere un atteggiamento diverso e gestire meglio certe situazioni, cosa che siamo riusciti a fare di più nel secondo tempo, a prescindere dai gol subiti.

Senza presunzione, dico che non è facile definire dove sono i meriti di una squadra molto forte e i demeriti dell’altra che perde 3-0. Ho un’idea abbastanza precisa di quello che è successo in campo, e queste riflessioni serviranno per lavorare su determinati aspetti.

Sarei curioso di poter rivedere l’intervento ai danni di Nzola in area interista sul risultato di 2-0, ma non c’è stato modo di poter vedere anche solo un replay per valutare meglio.

Il mercato? Andiamo in cerca di caratteristiche precise, ma io e il club siamo allineati su quelle che sono le esigenze, vedremo se sarà possibile arrivarci.”