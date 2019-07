SAVONA. 30 LUG. “Incubo a scuola”: un romanzo giallo davvero incalzante è quello scritto dalla narratrice albenganese Maria Pia Zacchi. Si tratta di una storia travolgente nella quale la protagonista deve fare i conti con la scomparsa di due persone care e del suo cane. Per le prime due vi lascio la sorpresa di scoprire da soli come andrà a finire, mentre Artù, cane fedele di Astrid, la protagonista, tornerà a casa tutto madido, stanco e disorientato, sporco come se uscisse da una tempesta, foriero di eventi angoscianti.

Quel giorno, quando tutto inizia, nel bel mezzo dell’ uscita dei bambini dalla scuola dove Astrid (maestra elementare) lavora, Mimosa, la figlia, scompare nel nulla insieme a Chicca, la suocera ed il cane. Il romanzo è la narrazione di una lunga ed affannosa ricerca che durerà quasi 16 anni.

Un giallo ricco di personaggi complessi come Astrid, la maestra, Angelo il marito, Orso il giornalista e Carlo il cugino.

Un giallo breve, 140 pagine che filano via veloci, incalzanti, avvincenti. Edito da Zero Uno Undici Edizioni, non è il primo romanzo della Zacchi, che anzi si può dire è scrittrice da sempre.

“Già ad otto anni- ci ha confessato- inventavo storie e scrivevo. E poi non ho mai smesso di leggere e di scrivere. Creare storie e raccontare è per me quasi una necessità. Questa volta ho provato a cimentarmi con il genere giallo. Spero di aver realizzato un libro che possa essere apprezzato soprattutto per la sincerità e la spontaneità con la quale, in una situazione così drammatica, ho fatto muovere personaggi che sembrano davvero reali”.

Già autrice di romanzi apprezzati dalla critica come “La guerra è finita” e “Il cielo fra gli ulivi” la scrittrice ingauna ha vinto diversi premi letterari ed ha in serbo molti progetti.

La sua protagonista vive ad Albenga e, dal giorno che le cambierà la vita, va alla ricerca della verità scavando nei segreti di parenti ed amici, inseguendo istintivamente una pista che si dimostrerà quella giusta, che contiene una realtà sconvolgente.

Maria Pia Zacchi, anche lei maestra elementare, vive invece nell’ entroterra albenganese, con il marito Ettore ed i suoi cani in una deliziosa casa in mezzo ad un bosco di ulivi.

“L’ incubo a scuola” appena uscito è già finalista al Premio “Un giallo per Mille”.

CLAUDIO ALMANZI