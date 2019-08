Incidente su A6: auto contro spartitraffico | Foto

In tarda mattinata i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti sull’Autostrada A6 Savona in direzione Torino poco prima dell’uscita del Casello di Altare per un incidente stradale che ha visto coinvolta un auto con due persone a bordo.

Per cause, in via di accertamento, la vettura è andata ad impattare nello spartitraffico.

Sul posto la Squadra 11 della Centrale VVF di Savona che ha messo in sicurezza il veicolo, sul posto anche ambulanze, polizia stradale e ausiliari del Traffico.

Intervento dei vigili del fuoco è durato circa un ora.