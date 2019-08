Iscrizioni aperte per Miglio Blu, gara amatoriale di nuoto

Mancano pochi giorni al Miglio Blu, la gara di nuoto amatoriale più attesa dell’estate.

Sono già 150 gli appassionati che si sono iscritti per il 1 settembre 2019 al Miglio Blu nell’Area Marina Protetta di Portofino, organizzato da Outdoor Portofino tra Niasca (Baia di Paraggi) e Santa Margherita Ligure.

Ricordiamo che è possibile iscriversi fino al primo pomeriggio di sabato 31 agosto. Non saranno accettate iscrizioni presentate dopo.

ECCO IL LINK PER L’ISCRIZIONE

Cos’è il Miglio Blu?

Giunto quest’anno alla settima edizione, il Miglio Blu è una gara di nuoto amatoriale adatta a tutti e a tutte le età. La location è unica e inimitabile: infatti la baia di Paraggi è tra le più belle in Italia secondo svariate classifiche. Il Miglio Blu è aperto a tutti, anche a chi non nuota a livello agonistico e vede ogni anno scendere in acqua centinaia di nuotatori su un percorso lineare dalla spiaggia di Niasca (Paraggi) fino a Punta Pedale Beach, sfidandosi in acque smeraldine sopra enormi distese di praterie di Posidonia.

Il Miglio Blu di Portofino è realizzato in collaborazione con Punta Pedale Beach e la Federazione Italiana Cronometristi. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, dell’Area Marina Protetta e del Parco di Portofino e dell’Endas.

A sostenere l’evento Cressi Swim, che da sempre sostiene con entusismo l’evento insieme con Pastificio Novella, ValPizza, Usobio, Niasca Portofino, EXO Kayak.

8 MOTIVI PER NON PERDERE IL MIGLIO BLU

· È una gara amatoriale aperta a tutti

· Ci sono due percorsi disponibili: un miglio per gli adulti e 200mt per bambini under 14

· È un’occasione fantastica per nuotare nell’Area Marina Protetta di Portofino

· È come nuotare in un super acquario naturale

· Il percorso di gara in linea è semplice e divertente

· La sicurezza e l’assistenza sono garantite lungo tutto il percorso

· È una gara di nuoto in uno dei luoghi più suggestivi della penisola

Per info e iscrizioni:

BANDO DI GARA

www.outdoorportofino.com