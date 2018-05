Importanti nomination per il Teatro Nazionale di Genova al Premio Le Maschere

Al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2018 che si è svolto di recente al Teatro Mercadante di Napoli indubbiamente il Teatro Nazionale di Genova si è distinto con due spettacoli di produzione propria.

Il primo è “La cucina” di Arnold Wesker per la regia di Valerio Binasco che ha collezionato un poker di candidature nelle più importanti categorie: come Miglior spettacolo, Migliore regia e Migliori musiche, firmate da Arturo Annecchino. Fra i tanti attori giovani in scena è stato segnalato Aleph Viola, come Miglior attore emergente.

Altre quattro nomination le ha ottienute “Sei personaggi in cerca d’autore”, coprodotto dal Teatro Stabile di Napoli, Teatro Nazionale e dal Teatro Nazionale di Genova con la regia di Luca De Fusco in cui Eros Pagni ottiene l’ennesima candidatura come Miglior attore protagonista; al suo fianco Gaia Aprea, candidata come Miglior attrice protagonista. A loro si aggiungono Marta Crisolini Malatesta come Miglior Scenografo e Gigi Saccomandi come Miglior disegno luci.

“Aver conquistato queste nomination conferma anche il grande lavoro svolto dalla Scuola dello Stabil- ha detto l’Assessore Ilaria Cavo – tutti i 24 attori in scena ne “La cucina” sono “prodotto” di questa realtà, unica a livello nazionale, un punto di forza che Regione Liguria ha sostenuto e continuerà a sostenere, anche con i fondi della formazione professionale».

La giuria, presieduta da Gianni Letta, è composta da Rosita Marchese (Vicepresidente C.d.A. Teatro Stabile di Napoli), Giulio Baffi (critico la Repubblica Napoli), Donatella Cataldi (giornalista Tg3-Chiediscena),Fabrizio Coscia (critico Il Mattino),Emilia Costantini (critico Il Corriere della Sera),Masolino d’Amico (critico La Stampa), Maria Rosaria Gianni (capo redattore cultura del Tg1),Enrico Groppali (critico Il Giornale), Katia Ippaso (critico Il Messaggero),Walter Le Moli (regista e membro del C.d.A. Fondazione Teatro Due di Parma), Angelo Pastore (direttore del Teatro Nazionale di Genova).

Le terne selezionate passeranno ora al vaglio della giuria composta da oltre 800 tra artisti e addetti ai lavori, che decreterà i vincitori del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2018.

La serata della cerimonia di consegna dei Premi si terrà il prossimo 6 settembre al Teatro Mercadante di Napoli, alle ore 20.00, come sempre condotta da Tullio Solenghi.

Francesca Camponero