Il ristorante Il Nove di Alassio, riceve la stella Michelin

Il ristorante di Alassio guidato dallo chef Giorgio Servetto, ottiene la Stella nella Guida Michelin 2021

“Un’emozione indescrivibile. Ero a Palo a preparare i nostri salumi per la nuova stagione quando ho ricevuto la bellissima notizia. Abbiamo lavorato con costanza e determinazione fin dal primo giorno della nostra apertura nel 2016. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare una forte immagine della cucina ligure e di creare una squadra coesa che si facesse portavoce delle tradizioni della nostra regione. Siamo fieri che il nostro menu presenti nella sua quasi totalità, se non per pochi ingredienti ‘foresti’, esclusivamente prodotti liguri. Lavoro in cucina da quando ho tredici anni; aver raggiunto un riconoscimento così importante è una gioia, che condivido con tutti i miei collaboratori.

Credo fortemente che la cucina ligure sia contemporaneità: la nostra carta è un manifesto alla “liguritudine”, il nostro menu degustazione d’apertura lo abbiamo chiamato Orgoglio Ligure, proprio in celebrazione dei prodotti della nostra terra, delle tradizioni e dei nostri produttori” così lo chef Giorgio Servetto commenta questo importante traguardo.

“Quando abbiamo ricevuto la notizia ho subito pensato alla nostra meravigliosa squadra. Dai ragazzi di sala a quelli di cucina (tutti under 30), passando per la reception: siamo una grande famiglia sotto la guida fondamentale della nostra General Manager Nadia Finelli.

Un pensiero particolare va ai nostri produttori, con cui abbiamo un rapporto viscerale. Vogliamo essere portavoce e custodi del nostro territorio, delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti. Un traguardo emozionante ed importante non solo per noi ma anche per la nostra Alassio e la nostra meravigliosa regione” – dice Francesca Ricci, Restaurant Manager del Nove.

Il progetto del ristorante Nove prende vita nell’aprile del 2016 dall’incontro dello chef Giorgio Servetto e Villa della Pergola, un Historical Suites Relais di 15 stanze posto sulla prima collina di Alassio e immerso nei “Giardini di Villa della Pergola”, un Parco di oltre ventiduemila metri quadrati salvato da una speculazione edilizia.

La cucina dello chef Giorgio Servetto, nato a Savona e cresciuto tra il mare e le montagne del Parco del Beigua, si concentra sulla ricerca degli ingredienti locali del territorio ligure.

La discontinuità dei prodotti è uno dei pilastri fondamentali del Nove, fuoco che tiene viva la curiosità e la creatività di chef Servetto, che si adatta al passare delle stagioni e alle disponibilità del giorno.

Oltre agli agrumi, ai fiori eduli e alle erbe aromatiche dei Giardini di Villa della Pergola, il Nove attinge per ortaggi e frutta alla nuova azienda agricola adiacente. Un progetto che proprio quest’anno ha iniziato a dare i suoi primi frutti estivi e autunnali.

Tre menu degustazione, uno dei quali interamente vegetariano e il menu à la carte, condurranno gli ospiti del Nove in un viaggio alla riscoperta dei sapori della tradizione ligure nella loro contemporaneità.