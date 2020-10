Una Serata Alassina nel ricordo di Ennio Pogliano

Il 16 ottobre a un anno dalla scomparsa, l’iniziativa del Circolo Nautico e dell’Associazione Vecchia Alassio con il patrocinio del Comune di Alassio. Interventi di Alberto Beniscelli e Giancarlo Cerutti

Qualcuno ancora non crede che se ne sia andato davvero e si aspetta di vederlo al timone del Pequod dall’alto del quale ha diretto tante regate. Sicuramente nessuno l’ha dimenticato e il 16 ottobre prossimo, a un anno esatto dalla sua scomparsa, il Circolo Nautico al Mare in collaborazione con l’Associazione Vecchia Alassio e con il Patrocinio del Comune di Alassio dedica una serata al ricordo di Ennio Pogliano.

“Una serata di ricordi, quelli belli – spiegano dall’organizzazione – quelli di Alberto Beniscelli, nipote di quell’Alberto Beniscelli che scrisse “Alassio: paese e gente di mare” in occasione del cinquantennale del circolo nel 1975 e quelli del Comandante Giancarlo Cerutti, una vita dedicata al mare e alle stelle, bussola dei marinai”.

Il 16 ottobre alle ore 21 l’appuntamento sarà con una “Serata Alassina – Immagini e notte di ieri e di oggi” alla Biblioteca Civica Deaglio, per l’occasione collegata in diretta streaming per consentire al numero più ampio di persone e di amici del mare e di Ennio di seguire il racconto.

“La normativa relativa all’emergenza sanitaria – spiegano dall’Amministrazione Comunale – ha infatti notevolmente ridotto la fruibilità dell’Auditorium. Ci siamo quindi organizzati affinché chi impossibilitato a seguire di persona l’evento, possa assistervi da remoto”

