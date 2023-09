Il 63° Salone Nautico Internazionale a Genova, dal 21 al 26 settembre 2023, si presenta ad espositori e pubblico con un nuovo spazio scenografico e avveniristico.

Seguendo il percorso iniziato nel 2020, il Salone entra nel futuro. L’intervento di trasformazione, disegnato dall’architetto Renzo Piano, prosegue a pieno ritmo e si concluderà nel 2024.

Un concept avveniristico, che consentirà al Salone Nautico di godere di una piattaforma unica al mondo per ospitare le eccellenze dell’industria nautica internazionale.

Il nuovo Waterfront di Levante prende forma, con l’apertura dei canali navigabili, la realizzazione della spettacolare isola che farà da cornice del Padiglione Blu, le nuove banchine espositive, l’ampliamento e il rinnovamento di spazi e servizi.

Con le nuove aree a disposizione, l’evento potrà usufruire già dal 2023 di un nuovo layout espositivo scenografico e di forte impatto.

Un progetto di eccellenza che ha già previsto, tra gli altri interventi, la realizzazione di oltre nuovi 150 posti barca.

Il Salone Nautico è, ormai, diventato un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica che per gli appassionati del mare. Inoltre, è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore.

Il Salone può essere diviso in 5 macro settori: Yacht & Superyacht, Boating discovery, Tech trade, Sailing world e Living the sea.

Yacht & Superyacht: Una darsena esclusiva come ponte verso il futuro

L’eccellenza della produzione Made in Italy e mondiale insieme nel settore Yacht & Superyacht. Qui design e tecnologia accolgono i visitatori nell’esclusiva darsena dedicata al mondo degli yachts & superyachts.

Un’area straordinaria e avveniristica, che offre agli espositori tutti i servizi per l’accoglienza e lo sviluppo delle opportunità di business con gli ospiti.

Un mondo esclusivo tutto da esplorare, valorizzato anche quest’anno dal Catamarans hub, dedicato ai multiscafi, e dal Super Boat Area, che accoglie imbarcazioni pneumatiche superiori ai 10 metri.

A completare l’offerta nel segno dell’avanguardia e dell’eccellenza nautica, il Power Village, spazio ricco di fascino riservato al mondo dei motori che coniuga esposizione e relax grazie a agli ampi spazi di un percorso dedicato.

L’area ospita la Vip Lounge, luogo di incontro d’eccellenza, dotato di tutti i comfort e impreziosito dai partner più prestigiosi nel settore lusso e lifestyle: uno spazio interamente riservato all’accoglienza, ideale per le public relations e gli incontri di business.

Boating discovery: Vivere la barca a 360 gradi

Tutte le novità di prodotto in esposizione in uno spazio dedicato, ampio e strutturato, che permette di vivere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente.

Terra e mare si incontrano per mettere in mostra un’offerta completa: gli spazi del Padiglione Blu e le aree limitrofe accolgono i top brand internazionali di motori fuoribordo package e imbarcazioni pneumatiche; la marina antistante è interamente riservata all’esposizione in acqua, con le imbarcazioni disponibili per le prove in mare su prenotazione.

Tech trade: Tecnologia, innovazione, sostenibilità e business

Al piano superiore del Padiglione Blu ecco presentarsi la tecnologia e innovazione per la componentistica, la strumentazione elettronica per la navigazione, impianti e attrezzature per porti turistici, generatori, accessori, carburanti e lubrificanti per motori.

L’area Tech trade riunisce il mondo della componentistica con l’obiettivo di sviluppare in maniera organica e coordinata l’esposizione al pubblico con le attività e incontri di B2B degli operatori internazionali, valorizzando così un altro comparto che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy.

Tra gli appuntamenti in programma, incontri con i buyer esteri per dare impulso alle attività di business matching con i principali operatori internazionali di settore.

Sailing World: Orizzonti a vela tutti da scoprire

Un “Salone nel Salone” ricco di fascino che accoglie il mondo della vela a 360°, rivelando tutti i punti di forza di un segmento in continua evoluzione nel design e nelle forme. Stile, design, tecnologia e sicurezza sono gli elementi chiave di un settore caratterizzato dall’autentica espressione del suo pubblico.

In quest’area i protagonisti sono barche, accessori, componentistica e abbigliamento tecnico, nel segno dell’avanguardia e del futuro.

All’interno dell’area sono disponibili spazi dedicati al relax e all’intrattenimento, volti a soddisfare le richieste del pubblico che coniugano efficienza dei servizi e sicurezza.

Living the sea: Il mare per tutti da ogni punto di vista

Vivere il mare, conoscerlo e rispettarlo. Ecco un grande spazio a disposizione del settore del turismo nautico, dove trovare tutti i servizi per il diporto e le attività connesse.

In quest’area pubblico e operatori del settore si confrontano con le Istituzioni, le Associazioni e le Federazioni del Mare, con l’opportunità di approfondire gli aspetti tecnici del settore e le relative politiche di sostegno, sviluppo e sostenibilità ambientale.

L’area Living the sea accoglie al suo interno le attività dedicate alle prove in mare (vela e sport nautici), “Eberhard &Co Theatre”, dedicato a incontri e premiazioni con la presenza dei protagonisti dal mondo della nautica e del mare, e lo Shopping District.

Come arrivare al Salone Nautico 2023 di Genova

La 63esima edizione del Salone Nautico si svolgerà in piazzale Kennedy – 16129 Genova.

In auto

Per chi arriva da ovest

Chi proviene con la A10 deve uscire al casello di Genova Ovest e proseguire in direzione Centro percorrendo la sopraelevata Aldo Moro per raggiungere il Salone Nautico.

Per chi arriva da nord

Chi arriva con la A26, deve immettersi sulla A7 per uscire a Genova Ovest o a Genova Est. Per chi arriva a Genova con la A7, l’uscita al casello di Genova Ovest consente l’accesso diretto sulla sopraelevata Aldo Moro per raggiungere il Salone Nautico. In alternativa è possibile proseguire fino a Genova Est, scendendo poi verso piazzale Kennedy, tradizionale punto di riferimento dei visitatori del Salone Nautico.

Per chi arriva da est

Per chi arriva con la A12, dall’uscita di Genova Nervi o dall’uscita Genova Est si raggiunge agevolmente la zona del Salone Nautico.

Diversi parcheggi sono disponibili nelle aree adiacenti alla manifestazione.

E’ possibile prenotare ed acquistare online in fase di acquisto del biglietto d’ingresso i pass parcheggi. Tali pass sono nominali e validi solo per il giorno selezionato per la visita.

In treno

La stazione più vicina è la stazione di Genova Brignole che dista 1,4 km da Piazzale Kennedy, luogo di svolgimento del Salone Nautico

I collegamenti via mare

Il Salone Nautico è collegato via mare al centro città tramite un servizio Shuttle Boat.

Il servizio è gratuito per i possessori di titolo di accesso al Salone Nautico Internazionale, ma non consente l’utilizzo se sprovvisti del titolo di accesso alla Manifestazione.

Il servizio sarà attivo nei giorni venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre con i seguenti orari:

Dal Porto Antico a Salone Nautico con partenze: h 9:45 / h 10:30.

Dal Salone Nautico a Porto Antico con partenze: h 17:00 / h 18:15.

In bicicletta

In città è disponibile un servizio bike sharing utilizzabile anche con un abbonamento giornaliero.

E’ possibile usufruire del servizio, le cui stazioni sono situate nei pressi dei principali poli attrattori, nelle stazioni ferroviarie di Genova Sampierdarena, Piazza Principe e Brignole, oltre che all’interscambio di Di Negro, al Porto Antico e in Piazza Rossetti.

In aereo

Per chi arriva in aereo, può usufruire del servizio Volabus (Aeroporto – stazione di Genova Brignole) https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/volabus/

Il biglietto d’ingresso al Salone Nautico di Genova

Il prezzo del biglietto intero acquistato online (salonenautico.com) è di 23,00 € + 1,00 €di prevendita. In caso di acquisto presso le casse presenti in loco, il costo è di 28,00€.

Il biglietto è valido solo per la giornata selezionata in fase di prenotazione. Sarà possibile cambiare la data una sola volta accedendo alla propria area riservata

l biglietto è gratuito per tutti i bambini e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2011.

Il 63° Salone Nautico è aperto da giovedì 21 a martedì 26 settembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Tutte le informazioni e le ultime notizie sull’evento sono disponibili sul portale salonenautico.com