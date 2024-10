I luoghi della stregoneria, il nuovo libro di Marina Montesano

Andare per “I luoghi della stregoneria”, il libro di Marina Montesano.

Nel libro di Marina Montesano “Andare per i luoghi della stregoneria,” l’autrice ci invita a un viaggio affascinante e inquietante. Ci porta attraverso i luoghi in cui la storia delle streghe ha lasciato un’impronta profonda e di lunga durata.

Con la sua solida cultura di storica medievale, la scrittrice esplora un fenomeno storico complesso e spesso travisato, quello della stregoneria, che affonda le sue radici nella superstizione, nel folklore e nelle paure collettive che durano da secoli. Montesano riesce a dipingere un quadro chiaro delle figure femminili accusate di stregoneria, delineandole non solo come malefiche, ma anche come guaritrice, medium o addirittura fata.

La strega, nella sua narrazione, si trasforma da emblema di male assoluto a simbolo di marginalità, potere occulto e saggezza incompresa, un tema che continua ad affascinare oggi come allora, anche grazie al successo delle leggende moderne.

Il libro si distingue per la capacità di intrecciare il racconto storico con quello geografico.

Montesano conduce il lettore in un itinerario che si snoda tra borghi, città e foreste italiane dove il confine tra storia e leggenda è spesso sottile. Triora, nota come la Salem d’Italia, emerge come una tappa obbligata. Così come Fiano Romano e Todi, ma anche grandi città del Rinascimento come Roma, Milano e Perugia diventano luoghi di memoria e suggestione, legati ai processi e alle persecuzioni delle streghe.

Marina Montesano non solo ci offre un’indagine storica precisa e ben documentata, ma ci conduce in un percorso di riscoperta culturale. La figura della strega diventa specchio delle paure e delle contraddizioni di intere epoche. Con uno stile coinvolgente e una profonda erudizione, l’autrice arricchisce il panorama degli studi sulla stregoneria e sulle sue ramificazioni, invitando il lettore a riflettere sul sottile confine tra il mito e la realtà storica. Antonio Bovetti

Biografia della scrittrice.

Marina Montesano (vedi biografia completa e studi) insegna Storia medievale nell’Università di Messina. Scrive per «Storica» del National Geographic, oltre che per diversi giornali. Tra i suoi libri più recenti: «Dio lo volle? 1204: la vera caduta di Costantinopoli» (Salerno editrice, 2020), «Ai margini del Medioevo. Storia culturale dell’alterità» (2021) e «Maleficia. Storie di streghe dall’Antichità al Rinascimento» (2023), entrambi con Carocci. Per il Mulino «Donne sacre» (con F. Cardini, 2023).