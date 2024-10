Rallye Sanremo amaro per Gianni “Staffa” Anassarette

Costretto al ritiro per l’accidentale attivazione dell’impianto di estinzione

Amaro epilogo del 71° Rallye Sanremo per Gianni “Staffa” Anassarette. Il pilota di Pontedassio, al via della gara con la Peugeot 208 di Classe Rally4-R2 messagli a disposizione dalla V–Mat Racing ed in coppia con la sua segretaria, l’imperiese Eleonora Gambino, è stato infatti costretto al ritiro nella seconda tappa del rally per un banale inconveniente, l’accidentale attivazione dell’impianto di estinzione della vettura.

“Nella prima frazione – osserva il portacolori della Scuderia La Superba – abbiamo avuto problemi ai freni e, nell’ultima prova speciale, ho anche scelto gomme non adeguate. Però la 208 era in ordine e ci siamo presentati fiduciosi, anche se con un notevole ritardo in graduatoria, al via della seconda tappa. Nella cui prima prova abbiamo segnato un ottimo scratch, a poco più di 1” dal vincitore di Classe; la ps successiva è stata sospesa per incidente e, mentre facevamo manovra per trasferirci sul percorso alternativo, il radar, appoggiato sul cruscotto, stava cadendo: per prenderlo al volo, abbiamo toccato inavvertitamente il tasto che aziona l’estinzione. E senza estinzione funzionante… si va a casa”.

“Mi spiace – conclude “Staffa” – per il team e per tutti quelli che credono in noi. Ci tenevamo un sacco a questa gara ma siamo contenti per non aver fatto neppure un graffio alla vettura: ora pensiamo a rifarci alla Ronde Valli Imperiesi”.

Supportano la stagione 2024 di Gianni “Staffa” Anassarette Tenuta Maffone, Centro Revisioni Dianese, Spaghetteria Macaroni di Diano Marina e Promidea Wrapping Center oltre a DriveRent e DriverProfessional.