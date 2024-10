Regionali in Liguria: Claudio Villa presenta la sua candidatura e programma

E’ candidato nelle file del PD per Orlando Presidente

Nel prossimo fine settimana si terranno le elezioni regionali in Liguria. Si voterà domenica 27 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 28 ottobre dalle 7:00 alle 15:00. I cittadini dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità.

Claudio Villa candidato alle elezioni regionali

Claudio Villa, già consigliere comunale, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali per rappresentare il Partito Democratico. “Ho accettato la mia candidatura – spiega Villa – come consigliere nelle file del Partito Democratico. È stata una decisione dettata dal mio impegno e dalla mia storia politica, fondata sull’ascolto delle esigenze dei cittadini. Fino a oggi, ho sempre coniugato il mio impegno politico con il lavoro. Ho iniziato nella mia circoscrizione, poi in provincia e infine come consigliere nel Comune di Genova. Ora voglio portare le istanze delle persone all’attenzione della Regione Liguria.”

Programma elettorale di Claudio Villa

1. Territorio. Promuovere il recupero delle aree rurali, favorendo agricoltura biologica, energie rinnovabili, bio-edilizia e turismo sostenibile. Estendere il trenino di Casella fino in Valbrevenna e integrarlo nel piano di recupero del territorio.

2. Difesa del suolo e risistemazione idrogeologica. Supportare la costruzione di opere per la tutela del territorio, come lo scolmatore della Valbisagno, e proteggere la costa dall’erosione. Collaborare con università e istituti tecnologici per creare impianti moderni.

3. Trasporti. Potenziamento del trasporto pubblico, favorendo l’utilizzo di treni e tram, e miglioramento della mobilità nelle aree metropolitane. Incrementare il trasporto merci su ferro e recuperare le infrastrutture portuali necessarie.

4. Cultura. Sostenere la creazione di reti culturali e umane che stimolino la partecipazione della comunità, valorizzando il territorio. Coinvolgere enti locali, l’Università di Genova e il Mibact per promuovere progetti che integrino i beni culturali con il paesaggio. Inoltre, favorire le rievocazioni storiche, la cultura locale e l’artigianato tradizionale.

5. Fondi europei. Sfruttare i finanziamenti europei e il PNRR per stimolare sviluppo urbano, occupazione e inclusione sociale, con un coinvolgimento più attivo di piccole imprese e associazioni locali.

6. Sport. Promuovere lo sport di base e dilettantistico, sostenendo nuove infrastrutture sportive e la ristrutturazione di quelle esistenti. Collaborare con scuole e associazioni per incentivare l’attività sportiva.

7. Sanità pubblica. Ridurre il debito regionale sulla sanità, potenziando i pronto soccorso e semplificando la rete ospedaliera. Migliorare l’assistenza a disabili e persone con esigenze speciali e contrastare la tendenza dei pazienti a rivolgersi a strutture fuori regione.

8. Servizi sociali e tutela dei più deboli. Espandere i servizi sociali e incentivare il welfare rurale e le fattorie sociali. Cercare soluzioni per accogliere e sostenere senza tetto e famiglie in difficoltà, creando nuove opportunità di occupazione.

9. Ambiente. Ridurre l’uso di combustibili fossili incentivando la mobilità elettrica e leggera, e realizzare piste ciclabili protette e infrastrutture verdi.

10. Politiche giovanili. Sostenere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con incentivi per tirocini, start-up e attività culturali. Creare nuovi spazi per i giovani laureati e contrastare la disoccupazione giovanile.

11. Economia. Potenziare le attività commerciali della regione e migliorare l’efficienza delle vie di comunicazione, supportando lo sviluppo dei porti e delle aree industriali.

12. Scuola e università. Incentivare finanziamenti per l’edilizia scolastica, costruendo nuovi istituti e integrando la tecnologia nell’insegnamento, per colmare il digital divide.

13. Turismo. Valorizzare il turismo, soprattutto marittimo, e aumentare la visibilità delle riserve naturali e dei reperti storici regionali.

14. Porto e cantieristica. Eliminare l’inquinamento nei porti e migliorare la logistica per il trasporto merci. Rafforzare il corridoio Reno-Alpi e migliorare l’accesso delle grandi navi ai porti liguri, in particolare Genova, favorendo lo sviluppo turistico e commerciale.

Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/claudio.villa.507