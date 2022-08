Guitar of legend sabato 20 Agosto alle ore 21 a Celle Ligure, lieta di offrire un’appuntamento a tutti gli amanti della musica

Guitar of legend sabato 20 Agosto alle ore 21 a Celle Ligure, un concerto dedicato alla grande musica, uno spettacolo musico culturale allestito nella splendida location del “Pennello”, il molo centrale del Lungomare Crocetta.

Lo spettacolo presenterà una vera e propria “music experience” suonata e raccontata, in grado di immergere lo spettatore nelle atmosfere e nelle emozioni che solo la grande musica sa donare, ripercorrendo le canzoni e i personaggi che hanno infiammano intere generazioni dagli anni 60 ad oggi.

Matteo Garbarini con la sua band ligure dei GROOVE MONKEY interpreteranno in una maniera estremamente coinvolgente i grandi classici della chitarra rock e non solo, lo spettatore sarà accompagnato e immerso nelle atmosfere di quegli anni grazie ai racconti dei noti speaker radiofonici Alfonso “Alfa” Amodio e Marco “Mr. Rock” Pivari, alla scoperta della vita e dei segreti dei più noti protagonisti dello stile blues rock chitarristico.

Mentre il trio ligure proporrà brani integrali o accenni a rif dei più grandi capolavori di quegli anni, i due popolari speaker radiofonici Alfa e Mr. Rock accompagneranno con un preparato commento tecnico, condito da aneddoti per raccontare anche i luoghi e il contesto da cui quei capolavori sono nati. Il risultato sarà un concerto musico/culturale, impreziosito anche dalla presenza di immagini proiettate a grande schermo dal forte impatto suggestivo.

Il gruppo, formato da Matteo Garbarini alla chitarra e alla voce, Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria, presenterà i brani in chiave chitarristica, scegliendo autori che hanno scritto la storia del genere Rock/Blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde, ma passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre riff e temi musicali diventati vere icone, come The Beatless, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie.

Non mancheranno poi anche cantanti e band italiane che hanno saputo rivoluzionare il panorama musicale nazionale, come Battisti, Fossati, De Gregori e molti altri.

Verrà anche eseguita “Living Sky”, il brano composto da Matteo Garbarini, anche colonna sonora del film “Vivo!” del regista Alfonso Cioce,

Il brano a quasi tre mesi dalla pubblicazione, registra le oltre “320mila” visualizzazioni sulla piattaforma streaming di YouTube, un successo internazionale che è iniziato con la premiazione a “Casa Sanremo” della canzone e del suo video clip, durante la settimana del Festival e ripreso poi da diversi influencer di fama mondiale.

I Groove Monkey sono formati dal chitarrista, Matteo Garbarini anche voce del gruppo, Fabio Oliva al basso, e dal maestro Filippo Piluso alla batteria.

Lo spettacolo seguirà un filone musicale che darà modo di ripercorrere le origini della musica, partendo dal Soul/Blues di Robert Johnson, detto il chitarrista “del diavolo” rifacendosi alla leggenda che lo vede stringere un patto con Lucifero per essere acclamato come il chitarrista più grande di tutti i tempi, un accordo demoniaco siglato nel crocevia americano “Crosso roads”, ancora oggi luogo leggendario e meta di pellegrinaggio per i musicisti. Si proseguirà arrivando a quei gruppi che hanno fatto da spartiacque tra la musica di oggi e quella del passato, gli U2 (Rattle and Hum) e diversi altri.