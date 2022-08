Laboratori per bambini al festival Percorsi di Santo Stefano Magra, Sabato 27 e domenica 28 agosto nel Piazzale della Chiesa

Laboratori per bambini al festival Percorsi di Santo Stefano Magra. Manca una settimana a Percorsi, festival culturale organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Astra e grazie al contributo di Svar (Società Valorizzazione Aree Retroportuali), che si terrà in Piazza della Pace dal 25 al 28 agosto e vedrà protagonisti per la IIIª edizione Stefano Massini (25 agosto), Ilaria Capua (26 agosto), Umberto Galimberti (27 agosto) ed Gianrico Carofiglio (28 agosto) chiamati a parlare di “libertà” tutte le sere alle 21.30.

Oltre ai quattro incontri principali, come per l’edizione precedente, anche quest’anno Percorsi fa spazio ai più piccoli con due laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni che si svolgeranno nei giorni di sabato 27 e domenica 28 agosto alle 20.45 nel Piazzale della Chiesa. Per le attività didattiche e ricreative il tema affrontato sarà lo stesso del festival. “Libero… chi?” è infatti il titolo scelto dall’Associazione Crescere Insieme APS che curerà i laboratori.

“Nelle due serate i bambini affronteranno il tema della libertà nelle emozioni, accompagnati in un percorso di scoperta – racconta Sharon Squatrito, educatrice dell’associazione organizzatrice – I laboratori inizieranno con un momento conoscitivo grazie al supporto di una ruota delle emozioni e ogni partecipante disporrà della sua personale scatola in cui riporre le proprie emozioni positive o negative, sottoforma di disegno o gioco realizzato nel corso delle attività”.

Le attività saranno seguite da Virginia Rossi, psicologa e psicoterapeuta, e Isabella Russo, educatrice, insieme ai volontari dell’Associazione Crescere Insieme.

I laboratori avranno la durata di 1 ora e mezza, svolgendosi dalle 21.00 alle 22.30, contemporaneamente al programma principale di Percorsi in Piazza della Pace. Per partecipare è necessaria la prenotazione: info@comune.santostefanodimagra.sp.it / 335 5857488.