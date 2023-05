Grande successo per la serata organizzata dal Comune “Regate di Primavera” nella perla del Tigullio al termine della prima giornata

Presente anche il sindaco di Genova, Marco Bucci

La prima giornata delle “Regate di Primavera” si è chiusa con il Crew Party organizzato dal Comune di Portofino con la collaborazione dell’agenzia Fliying Donkeys ed Elena Corradi event planner. Sono state più di 300 le presenze registrate alla cena dedicata agli equipaggi che ieri, al termine della manifestazione che apre ufficialmente la stagione della vela e fa da apripista allo sbarco a Genova di Ocean Race, si sono radunate all’interno della tensotruttura allestita per l’occasione al molo Umberto I. Il catering è stato curato dal Ristorante La Manuelina di Recco mentre la serata si è conclusa a ritmo di ballo con dj-set e silent disco. Presente alla serata anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, noto appassionato di vela che ha gareggiato sulla sua imbarcazione personale, “Frally”.

È stata anche la prima giornata competizione in mare. Tra gli IRC, giornata di grazia per l’ICE 61 Itacentodue di Adriano Calvini che ha concluso il percorso in 2h21’12”, ben 13 minuti davanti al secondo, il Dehler 60 Blue Oyster di Luca Scoppa con alla tattica Roberto Ferrarese. A chiudere il podio provvisorio, un affare di famiglia con la terza piazza occupata dal Solaris 47 Anouk di Antonio Bavasso, che per l’occasione aveva a bordo Simone Ferrarese e la velista brasiliana Martine Grael – 2 medaglie d’oro alle olimpiadi di Rio 2016 e Tokio 2020. Tra gli Open, vittoria del grande Wally 94 Sensei di Sebastien Decaux che è arrivato davanti a Kauris II di Giovanni Arvedi e l’ICE 70 Storm of London. Per oggi, seconda giornata di regate, il primo segnale di partenza è previsto per le 11:00.

L’organizzazione

Le Regate di Primavera – Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano e FIV, in collaborazione con i Comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure, di Portofino Yacht Marina e con il patrocinio di Regione Liguria. Main Partner delle Regate di Primavera sono: Splendido Mare, A Belmond Hotel – e Banca Passadore, a sottolineare ancora una volta il loro stretto legame con il borgo e con la vela.

B&G e North Sails Sailmaker, Technical Partner, forniscono ai regatanti il supporto tecnico, mentre Portofino Dry Gin è “Official Gin supplier”.