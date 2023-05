Pallavolo – Zephyr ad Albisola solo per vincere

Santo Stefano Magra – Soltanto il libero Andrea Ruggeri in forse nella Zephyr Mulattieri Valdimagra attesa sabato 6/5, ore 18 (come per tutti…così come per tutti è stato alle 21 nel turno precedente) al Palasport “Besio” di Albisola Superiore, dal Fas “fanalino di coda” nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley: che giunge così alla sua ultima giornata. Arbitri Denise Danza e Alessio Barbagallo. Un pullman e alcune macchine al seguito della squadra; il tifo rossoblù non mancherà.

Santostefanesi chiamati ovviamente a fare 3 punti, poi molto dipende dai risultati degli altri, comunque nella migliore delle ipotesi per la permanenza in B si va al playout. Infatti per la salvezza diretta ci vorrebbero almeno 3 punti di vantaggio sulla quartultima e non è possibile.

Per clamorosa ironia della sorte, Fenera Chieri e Cus Genova beneficiano di giocare in casa rispettivamente della prima e della seconda e sia la Negrini Acqui che la Canottieri Ongina sono da tempo già aritmeticamente qualificate per i playoff, per cui non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Da parte sua la Tomcar S. Anna ospita il derby con la Parella Torino.

Per la cronaca, Alto Canavese Cuorgné To-Mercatò Alba Cn, Colombo Ge-Pallavolo Novi Ligure Al e Pvlcerealterra Cirié To-Nuova Pallavolo San Giovanni la Spezia le altre partite in programma.

