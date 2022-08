Grande successo di Andrea Bacchetti a Santa Margherita a Villa Durazzo. Applausi e stupore ieri per il concerto “Le variazioni Goldberg”.

Grande successo di Andrea Bacchetti a Santa Margherita Ligure.

Con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Un’incantevole serata quella che mercoledì ha visto protagonista Andrea Bacchetti a Santa Margherita Ligure. Un evento che ha riscontrato un grande successo del pubblico che ha prenotato in anticipo per assistere all’esibizione del Maestro genovese.

“Le variazioni Goldberg”, questo il titolo di un concerto interamente dedicato a Bach, dove il noto pianista ha letteralmente fatto volare le sue mani sui tasti del pianoforte per un’ora e mezza.

Tra lo stupore e la grande aspettativa, il Maestro ha emozionato ogni anima presente, facendo risultare semplice un programma di notevole difficoltà.

Dal primo all’ultimo sono rimasti incantati dalla magia di Bach, ma soprattutto dall’esecuzione di Andrea che, con le sue genuinità e simpatia, ha saputo avvicinare tutti al mondo classico.

Sì, perché oltre ad aver straordinariamente suonato, Bacchetti in chiusura ha regalato ai presenti un momento di studio musicale.

Con parole semplici ed esempi suonati, ha voluto spiegare la realizzazione delle variazioni Goldberg condividendo con chi lo ascoltava non soltanto un’incredibile esibizione ma anche il suo profondo amore per la musica, mentre alcuni studenti avidi di conoscenza seguivano con ammirazione gli insegnamenti con le partiture fra le mani.

Una vita di studio, una vita per la musica, una vita di amore per il pianoforte. E’ quella di Andrea Bacchetti, un uomo che non riesce a star lontano dal suo amato strumento, neppure quando è in viaggio per lavoro e facendo tappa a Roma non può fare a meno di sedersi al pianoforte dell’aeroporto per fondere le sue dita con i tasti. Un uomo singolare, unico a modo suo, che sa regalare rari momenti di cultura musicale.

L’evento, svoltosi il 24 agosto nella meravigliosa Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, è il risultato dell’ennesimo lavoro di successo dell’Associazione genovese Musicamica che continua a collezionare eventi di qualità. Con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Giovanna Savino, direttrice di Musicamica, commenta:

“Andrea Bacchetti ha sostenuto un programma difficilissimo partendo dai preludi di Bach per proseguire con le variazioni Goldberg. Tutti sono rimasti a bocca aperta, anche quando il Maestro si è soffermato a darne spiegazione tecnica.

Sì perché con i suoi modi buffi e simpatici è riuscito a far entrare il pubblico dentro la musica. Devo dire che sono contentissima di questa performance, la sua interpretazione è stata eccezionale. Soprattutto perché ti rendi conto di quanta preparazione ci sia dietro. Sarei felice di riproporre in futuro questo concerto altrove ma anche il suo “Da Bach a Battisti” perché sono convinta che verrebbe apprezzato anche da un pubblico meno colto.”

Nel frattempo è online l’ultimo lavoro discografico del Maestro Andrea Bacchetti, dedicato proprio a Johann Sebastian Bach:

“Das Wohltemperiertes Klavier – Zweiter Tail – BWV 870-893”, pubblicato da Arthaus Musik (Berlino), disponibile sul sito http://www.andreabacchetti.net/

