Episodi di criminalità a Quinto e Nervi, in arrivo una petizione dei cittadini

Una petizione per gli episodi recenti di microcriminalità nel levante genovese

I cittadini residenti nelle zone di Quinto, Nervi e Sant’Ilario sono davvero preoccupati per i numerosi episodi di criminalità avvenuti in zona nei mesi di luglio e agosto.

Quinto ormai come il Bronx? Per la maxi rissa denunciati 9 genovesi e nordafricani

Rapine baby gang a Quinto, la Polizia arresta cinque minori

Sono così preoccupati che hanno creato una petizione da consegnare al Questore, al sindaco di Genova, al presidente del Municipio Levante e al Tribunale dei Minori.

La petizione è volta ad ottenere la sensibilizzazione da parte delle Autorità preposte alla tutela e salvaguardia del territorio del Levante cittadino.

La raccolta di firme avviene presso alcuni negozi da Murcarolo a Sant’Ilario ma anche presso lo studio di un legale di Nervi.

In particolare, dalle testimonianze raccolte, gli episodi, che stanno creando pensieri ed ansia dei genitori per i figli che non possono uscire liberamente da casa, sarebbero avvenuti ad opera di alcuni minori non accompagnati ospitati presso le strutture del territorio genovese, in particolare nel levante, come ci viene spiegato da un residente, presso la Casa Sacro Cuore in via Santa Maria Assunta di Nervi.

La situazione sta diventando pesante si sta, infatti, “insinuando tra le persone del levante cittadino – come si legge nella bozza della petizione che abbiamo letto – un turbamento ed una sensazione di abbandono, insicurezza, allerta e pericolo, per se stessi e per i propri cari, figli in particolare, che non si è più sicuri nel far uscire da soli neanche a comprare un gelato, proprio nell’età in cui si devono iniziare a fare da soli i primi passi; figli che sono, per lo più, minori adolescenti, che dai descritti eventi sono segnati, preoccupati ed intimoriti. “

Gli episodi riguarderebbero alcune risse, ma anche scippi, quello recente di martedì notte, ma anche molestie sessuali avvenute nella spiaggia di Quinto.

Nella petizione i cittadini, portano a testimonianza diversi articoli pubblicati sulla stampa locale e sul web.

La richiesta alle Istituzioni è quella di “garantire la tutela della cittadinanza del Municipio Levante adottando i provvedimenti necessari e più opportuni, individuando le persone responsabili dei fatti” avvenuti recentemente nel Levante cittadino “e predisponendo cautelativamente, se ritenuto necessario, l’allontanamento dalle zone del levante cittadino ove sono attualmente dimoranti, dei soggetti” che sono stati protagonisti degli episodi delittuosi in questione.

Tra l’altro episodi simili si stanno verificando nella zona di via del Molo e in alte zone di genova dove i cittadini sono già scesi in strada e hanno fatto delle ronde.

Via del Molo, residenti in strada per rissa al centro minori

Maxi rissa nella notte al centro per minori di Castelletto

Rissa in centro minori a Sestri Ponente, interviene la polizia