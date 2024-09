Grande successo ad Albenga per la Festa del Volontariato

Albenga. E’ stata un vero successi la Festa del Volontariato che si è svolta nel centro storico di Albenga.

Decine le associazioni che hanno aderito alla bellissima iniziativa della Consulta Ingauna del Volontariato che è stata anche animata dalla musica del Trio della ANT e dai laboratori di agraria e cucina delle scuole superiori del comprensorio ingauno. La data del 21 settembre era stata scelta in occasione dell’assemblea generale della Consulta tenutasi presso la sede della Croce Bianca di Albenga ed alla quale avevano partecipato i delegati ed i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Alla Festa del volontariato hanno partecipato più di venti associazioni che operano nel comprensorio e che contano centinaia di soci e volontari. Durante la giornata a migliaia fra turisti e residenti si sono fermati nei vari stand per chiedere informazioni sulle molteplici iniziative delle varie associazioni che fanno rete tra loro e che contano nel comprensorio ingauno su oltre quattromilacinquecento volontari. A coordinare l’organizzazione è stata la consigliera comunale, delegata al volontariato del Comune di Albenga, Monica Tomatis.

Per la prima volta sono presenti alla tradizionale Festa del Volontariato di Albenga la ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) e la ALFAPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici). Tante le persone che dal mattino e fino al primo pomeriggio hanno visitato il centro storico della “Città delle Torri” e sostato nelle piazze centrali presso i gazebo ed i banchetti nei quali le associazioni hanno presentato le loro attività. Oltre alle tante associazioni di volontariato presenti nella piana ingauna era presente all’evento anche l’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio con due postazioni per far conoscere i talenti e le capacità dei propri allievi.

I laboratori dell’ Agrario di Albenga e dell’Alberghiero di Alassio hanno visto protagonisti i giovani e bravissimi studenti e chef coordinati dai vari docenti delle di Agraria, Alimentazione, Cucina e Marketing. Particolare attenzione è stata data ai prodotti tipici del territorio e alla creatività in cucina come elemento fondamentale per abbinare i prodotti in modo non solo originale ma anche sano.

Claudio Almanzi