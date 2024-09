Manca solo un mese alla tappa italiana di Red Bull Cerro Abajo

La gara più spettacolare di urban downhill ha scelto Genova per la sua prima volta lontano dal Sudamerica

L’attesa sta per finire: il Red Bull Cerro Abajo, la gara di urban downhill più estrema al mondo, arriverà per la prima volta in Italia, e Genova è stata scelta come location per questo storico debutto europeo. L’evento si terrà il 20 ottobre 2024 e vedrà i 30 migliori rider del pianeta sfidarsi sulle strade della Capitale Europea dello Sport 2024, percorrendo i caruggi e le creuze genovesi in una competizione ad alto tasso di adrenalina.

Genova: la location perfetta per il debutto europeo

Per la prima volta in vent’anni di storia, il Red Bull Cerro Abajo varcherà i confini del Sudamerica, e la scelta è caduta su Genova grazie alla sua particolare conformazione urbanistica, ideale per mettere alla prova i migliori atleti del mondo. Con i suoi stretti vicoli e le ripide discese, il capoluogo ligure offrirà un tracciato perfetto per esaltare le acrobazie e i salti mozzafiato dei rider.

I rider in gara

Saranno 30 i rider in gara, provenienti da tutto il mondo, e tra questi 6 italiani che lotteranno per la vittoria: Tommaso Francardo, Hannes Alber, Chris Hauser, Stefano Introzzi, Loris Revelli, Davide Cappello e Davide Palazzari. I partecipanti si lanceranno lungo i 2 km del tracciato genovese, raggiungendo velocità fino a 80 km/h, con l’obiettivo di segnare il miglior tempo.

Date e programma dell’evento

L’evento si aprirà sabato 19 ottobre 2024 con le prove libere, mentre domenica 20 ottobre 2024 si terranno le qualifichee la finalissima, che decreterà il vincitore. Genova sarà la terza e ultima tappa della stagione 2024, preceduta dalle gare a Valparaíso (Cile) e Guanajuato (Messico), dove i vincitori sono stati rispettivamente il brasiliano Lucas Borba e il colombiano Juanfer Vélez.

Una tappa decisiva per il trofeo

La gara di Genova sarà decisiva per assegnare il trofeo Red Bull Cerro Abajo 2024, rendendo l’evento imperdibile per gli appassionati di downhill e di sport estremi.