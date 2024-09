Rolli Days, chiusura con numeri straordinari per il doppio appuntamento di settembre

L’edizione di settembre dei Rolli Days, dedicata al tema “Genova. Città di famiglie e palazzi”, si è svolta su due weekend consecutivi e ha totalizzato 97mila presenze, stabilendo un record.

Questo evento si conferma uno dei più partecipati da quando sono state introdotte le prenotazioni digitali, sottolineando l’alto potenziale della manifestazione culturale legata al Patrimonio UNESCO di Genova.

Rolli Days di settembre: due weekend di successi

Il doppio weekend, 14-15 e 21-22 settembre, ha permesso a cittadini e turisti di ammirare le dimore aristocratiche genovesi senza sovraffollamenti, in concomitanza con eventi internazionali come il World Tourism Event dedicato alle destinazioni UNESCO e il Salone Nautico Internazionale. La possibilità di scoprire i palazzi genovesi in due date ha offerto maggiori opportunità di visita, con il secondo weekend che ha registrato il tutto esaurito.

Eventi collaterali di successo

Numerosi sono stati gli eventi collaterali che hanno arricchito i Rolli Days, tra cui la serata di musica elettronica per l’inaugurazione del giardino di Palazzo Bianco, lo spettacolo di Mongolfiere sui trampoli, la giornata di free piano e l’illuminazione artistica di via Garibaldi. La combinazione di eventi culturali e sportivi, come lo Sportcity Day e le Carruggiadi, ha contribuito a rendere il weekend ancora più coinvolgente.

Rolli Days: un successo culturale ed economico

Secondo Giacomo Montanari, curatore scientifico dei Rolli Days, ogni euro investito nella manifestazione genera un indotto di almeno cinque volte tanto sul territorio, dimostrando l’impatto economico positivo dell’evento. Al di là dei risultati economici, i Rolli Days contribuiscono a rafforzare il legame tra cittadini e il patrimonio storico, dando anche opportunità di lavoro a giovani professionisti, con 88 divulgatori scientifici coinvolti, di cui 40 provenienti da altre regioni italiane.

Un pubblico giovane e nuovi partecipanti

L’edizione di settembre ha attratto un pubblico giovane e nuovo: il 53% delle prenotazioni è stato effettuato da persone alla loro prima esperienza con i Rolli Days, mentre il 42% degli utenti ha meno di 45 anni. Inoltre, il 38% dei visitatoriproveniva da fuori Liguria, dimostrando l’appeal crescente dell’evento a livello nazionale.