Gli elaborati di Asili e Scuole varazzine sul “Lanzarottus Day” esposti nella “Gallery Malocello”di Varazze

Gli elaborati di Asili e Scuole varazzine . Le Borse di Studio dell’anno scolastico 2021-22 sono state istituite dalla Città di Varazze in collaborazione con: figlie e nipoti del Comandante Gerolamo Delfino, LNI Sezione di Varazze, Confraternita di San Donato, Associazione Artisti Varazzesi, Comitato Lanzarotto Malocello Varazze.

La “Gallery Malocello” di Varazze, al n.37 dell’omonima via, nel centro storico della “Città delle Donne”, dal 27 settembre a domenica 2 ottobre 2022, in occasione della XI edizione del “Lanzarottus Day”

Una giornata dedicata al ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, l’insigne navigatore varazzino che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e l’isola di Lanzarote, che porta il suo nome, espone gli elaborati degli alunni delle Scuole di Varazze, che si sono aggiudicate le Borse di Studio dello scorso anno scolastico, in abbinamento alla consueta mostra collettiva degli Artisti Varazzesi.

L’esposizione, organizzata dall’Assessorato al Patrimonio Storico Culturale, in collaborazione con l’Associazione Artisti Varazzesi e il locale Comitato Lanzarotto Malocello, potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 18:30 oppure su appuntamento telefonando al 3334981260 – Ingresso libero.

Sabato 1 ottobre dalle ore 10:00, in occasione dell’undicesima edizione del “Lanzarottus Day”, mostra collettiva del Gruppo Artisti Varazzesi nello slargo di via Malocello, con la partecipazione della Sezione di pittura, ceramica e scultura dell’UNITRE di Varazze ed altri artisti provenienti anche da altre regioni.

Le “opere” con l’attento lavoro di ricerca, approfondimento e stesura grafica, realizzate dagli alunni e studenti, con la collaborazione, guida e supervisione dei loro insegnanti, non mancherà di destare interesse e spunti di riflessione sia nei giovani e sia negli adulti.

Pertanto, si consiglia a tutti, ma in particolare ad alunni, studenti e ai loro genitori, amici e parenti, di ritagliarsi un poco di tempo per fare un salto nell’accogliente “Galleria d’Arte”, in via Malocello n.37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, da sempre impegnati a divulgare l’amore per la cultura e le tradizioni alla comunità e soprattutto alle nuove generazioni.

Fonte: Associazione Artisti Varazzesi

www.ponentevarazzino.com