Gli Amici nell’Arte preparano una grande collettiva in Romania

ALBENGA- L’ associazione artistica e culturale ingauna torna ad esporre in Romania. Il Circolo “Amici nell’Arte” organizzerà una Mostra Internazionale di Arte Contemporanea presso la Galleria “Artex”, nella città di Râmnicu Vâlcea.

La mostra avrà come referente in loco un socio che vive ad Albenga il noto artista romeno Constantin Neacsu, che appartiene anche ad una delle più attive associazioni artistiche di quel Paese la UAP di Râmnicu Vâlcea.

“Il titolo della mostra – ci spiega la stessa presidente del sodalizio ingauno Carmen Spigno- è “Oltre i confini 2” e per ora si terrà soltanto in modalità on line, dal primo al 31 agosto. Successivamente quando si presenteranno le condizioni per predisporre una mostra “live” in Romania, come già ampiamente preventivato ante-guerra, verrà annunciata la data. Il titolo fa riferimento al fatto che la nostra associazione già nel 2013 organizzò una mostra in Romania che ebbe un grande successo di pubblico e di critica. In previsione di questa seconda esposizione è stato predisposto un post sul nostro sito ufficiale che viene sempre aggiornato con le informazioni che pervengono. È stata anche predisposta una apposita pagina Facebook dedicata all’evento. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della nostra Associazione”.

La Spigno invita gli artisti italiani e stranieri che volessero partecipare alla collettiva a contattare l’associazione.

Per quanti volessero prendere parte a questa iniziativa, la quota di partecipazione è fissata in euro 30; per iscriversi contattare il sito https://www.amicinellarte.it/circolo/partecipazione-mostre/),oppure consultare la pagina FB https://www.facebook.com/OverTheBorders

Dell’ Associazione Amici nell’ Arte fanno parte artisti di ogni stile e tendenza, sia consolidati che emergenti, italiani e stranieri. Sono rappresentate diverse nazionalità: ognuno viene spronato ad apportare all’ associazione il proprio contributo artistico e culturale.

Questo l’elenco degli artisti che attualmente fanno parte del sodalizio: Maidè Aicardi, Pietrina Cau, Mario Dabbene, Maria Pia Demicheli, Fabrizia Fantini, Annamaria Giraudo, Patrizio Gravano, Guro Håkensen, Caroline Keyne, Mauro Marchiano, Caterina Massa, Pascal Mc Lee, Maurizio Moncada, Constantin Stan Neacsu, Michela Nocente, Massimo Peca, Francesco Pellicanò, Carmen Spigno, Luisa Tinazzi, Angelo Toffoletto, Paolo Vettori e Marie Watle.

CLAUDIO ALMANZI