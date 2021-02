Giovane mamma sul monopattino era una 34enne, aveva accompagnato i figli a scuola

Si chiamava Federica Picasso la 34enne in monopattino investita intorno alle 8,30 di oggi da un Tir al grosso incrocio tra via Ferreggiano, via Monticelli e corso De Stefanis a Genova. Aveva appena accompagnato i figli a scuola e stava tornando a casa.

Una giovane su monopattino a terra: incidente mortale a Marassi. Coinvolto un Tir

Fino al primo pomeriggio i responsabili della Polizia locale, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso, non risulta che abbiano riferito i dettagli dell’incidente mortale.

Due le ipotesi al vaglio dagli agenti degli agenti della sezione Infortunistica che stanno ancora ricostruendo la dinamica: la giovane mamma potrebbe essere caduta e il camion l’avrebbe travolta oppure potrebbe essere stata sbalzata a terra dopo un urto con il mezzo pesante.

Il conducente del camion, di 46 anni, è risultato negativo all’alcol e droga test.

Si tratta del primo incidente mortale a Genova su un monopattino.

Aggiornamento.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, Federica Picasso aveva accompagnato a scuola la figlia di 6 anni e non “i figli” come erroneamente comunicato in un primo momento.