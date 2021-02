Una giovane su monopattino a terra: incidente mortale a Marassi. Coinvolto un Tir

Una giovane, di cui non si conoscono le generalità, che si stava spostando su un monopattino elettrico intorno alle 8,30 di oggi è morta in un incidente stradale avvenuto all’altezza del grosso incrocio tra via Monticelli, via Fereggiano e corso De Stefanis nel quartiere genovese di Marassi.

Giovane mamma sul monopattino era una 34enne, aveva accompagnato i figli a scuola

I dettagli del tragico episodio non sono ancora chiari, ma dalle prime informazioni sembra che il conducente di un Tir non si sia accorto della giovane e l’abbia travolta, facendola cadere a terra.

Un’altra ipotesi al vaglio della Polizia locale è che la giovane sia caduta a terra da sola e il mezzo pesante l’abbia investita.

Al momento, non è stato riferito se la giovane sul monopattino indossasse il casco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica, che hanno effettuato i prelievi del caso.

I sanitari del 118, con l’automedica, sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il traffico in zona risulta particolarmente congestionato.