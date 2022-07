Genova Vocal Ensemble a Cervo il 19 luglio alle 21.15 con l’organista Mario Ciferri alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.

Genova Vocal Ensemble a Cervo nell’ambito del 24esimo Festival Organistico Internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Martedì 19 luglio 2022

CERVO (Imperia)

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

(Piazza San Giovanni, Cervo – Imperia)

Ore 21.15: CONCERTO PER VOCI E ORGANO

Genova Vocal Ensemble diretto da Roberta Paraninfo

Mario Ciferri, organo

Organo Giuliani, 1844

In collaborazione con il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo – Comune di Cervo

Martedì 19 luglio 2022 la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Cervo ospiterà le esibizioni dell’organista Mario Ciferri, docente presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo, e del Genova Vocal Ensemble diretto da Roberta Paraninfo.

Il concerto si colloca nell’ambito della ventiquattresima edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, promosso come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio regionale dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS.

L’appuntamento rientra anche nella programmazione del 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo – Comune di Cervo.

Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Giuliani” (1844) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo.

BIOGRAFIE

GENOVA VOCAL ENSEMBLE – Ha compiuto, nell’ottobre 2020, i suoi primi 25 anni. È la formazione più “antica” dell’Accademia Vocale di Genova: nata nel 1995, racchiude in sé il bagaglio di esperienze didattiche e umane che ne caratterizzano l’operare.

Si tratta di un ensemble che si modula dalla formazione a voci pari a quella a voci miste, a seconda del repertorio proposto, formato da cantori che in maggior parte lavorano insieme sin dall’infanzia.

Una così assidua e profonda condivisione di esperienze e conoscenze ha creato una compagine affiatata, dalle qualità riconosciute e premiate in occasione della partecipazione del gruppo ad un buon numero di concorsi e festival nazionali ed internazionali.

Il Genova Vocal Ensemble ama e si caratterizza per il repertorio a cappella, ma nel corso degli anni ha presentato anche programmi con accompagnamento, trascrizioni originali o composizioni proprie delle voci pari femminili: fra questi vale citare il progetto “Pro Festo Innocentium” composto intorno a Messe e Vespri che Michael Haydn dedicò all’omonima celebrazione del calendario liturgico.

La registrazione di questo programma, effettuata dal Genova Vocal Ensemble nel mese di luglio 2021, ha attirato l’attenzione dell’etichetta Brillant Classics, che ne curerà la produzione e la distribuzione.

Con una passione spiccata per il repertorio antico, ma caratterizzato da elasticità, curiosità e vivacità, ha dato vita anche a programmi di diverso stile e carattere, dal teatro musicale fino all’esecuzione di prime opere contemporanee.

ROBERTA PARANINFO

Pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, ha fondato e diretto a partire dal 1994 diverse formazioni corali.

Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di Genova, un percorso formativo corale e musicale da lei fondato nel 2005: il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori”, il coro giovanile a voci pari “Giovani Cantori”, il coro giovanile misto “Sibi Consoni” e il gruppo vocale “Genova Vocal Ensemble”, con i quali ha conseguito numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali. Oltre a questi, ha diretto il coro femminile “Good News!”, il “Coro del Conservatorio Steffani” e il “Coro da Camera Steffani”, del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Ritenendo fondamentale l’immersione nella musica sin dalla tenera infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di educazione musicale e sviluppo della coralità per le classi delle Scuole primarie di Genova e, parallelamente, corsi di formazione per insegnanti e direttori di coro in varie regioni d’Italia, per conto della FENIARCO e delle Associazioni Regionali. Ha insegnato Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) dal 2014 al 2017. Insieme al M.° Gary Graden, ha diretto il “Coro Giovanile Italiano”, progetto FENIARCO, per il biennio 2015-2016. È docente di ruolo come docente di accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Ha ricevuto cinque volte il premio come “Miglior Direttore”, in altrettanti concorsi corali nazionali ed internazionali.

MARIO CIFERRI

Organista, cembalista, direttore di coro e d’orchestra nato a Fermo, ha condotto vasti studi musicali che lo hanno portato a conseguire brillantemente ben sei diplomi:

Pianoforte, Organo e Composizione organistica, Clavicembalo, Direzione d’Orchestra e Musica Sacra (cum laude) presso i Conservatori di Musica di Bologna, Pesaro, Roma e Direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale di Alto Perfezionamento di Pescara con il M° Donato Renzetti.

Inoltre ha studiato Composizione. Si è perfezionato con diversi maestri di fama internazionale. Ha ricevuto borse di studio ed è stato premiato in Concorsi Organistici nazionali ed internazionali.

Svolge una intensa attività concertistica come organista in Italia e all’estero invitato nell’ambito di prestigiosi Festival Internazionali e toccando le più famose Cattedrali e Sale da concerto in Francia, Germania, Austria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svezia, Lituania, Bielorussia, Russia, Siberia, Malta, Canada e USA. Il suo vasto repertorio spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Nel 2004 ha inciso in prima mondiale per l’etichetta discografica “La Bottega Discantica” di Milano un CD monografico sulle opere organistiche del compositore marchigiano Luigi Vecchiotti (1804-1863).

Sempre nel 2004 ha partecipato come organista alla realizzazione del DVD “Terra d’Organi” sugli organi storici della provincia di Macerata per conto della provincia stessa. Nel 2009, in qualità di organista, ha partecipato all’incisione dell’Oratorio de Noël op. 12 di C. Saint-Saëns per Soli, Coro, Organo e Orchestra, per l’etichetta discografica inglese “Sheva”.

Nella veste di direttore di coro e d’orchestra ha diretto vari ensemble di musica barocca, diverse formazioni orchestrali e corali italiane. Come direttore di coro nel 2014 ha ottenuto il 1° premio assoluto al Concorso Corale Internazionale “A. Guanti” di Matera vincendo anche il premio speciale A.Ba.Co per la migliore esecuzione di un brano di autore contemporaneo italiano.

Vincitore nel 1998 del Concorso nazionale per esami e titoli di Organo Complementare e Canto gregoriano, attualmente è titolare della cattedra presso il Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo.

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA A CERVO

Organo costruito da Giuliani di Genova nel 1844. Posto in cantoria sopra l’ingresso principale. Tastiera di 54 note (Do1-Fa5) con prima ottava cromatica.

Pedaliera di 18 pedali (Do1-Fa2), i pedali successivi richiamano i seguenti registri: Terza Mano e Rollante. Registri azionati da manette con incastro: Fagotto Bassi 8, Tromba Soprani 8, Clarone Bassi 4, Corno Inglese Soprani 16, Viola Bassi 4, Flauto Soprani 8, Flauto Alemanno, Violetta Bassi 2, Flagioletto Soprani 2, Cornetto in XII Soprani, Cornetto in VIII-III Soprani, Flauto in Ottava, Tromboni 16 al pedale, Contrabbassi e Ottave 16 al pedale, Principale I Bassi 8, Principale I Soprani 8, Principale II Bassi 8, Principale II Soprani 8, Ottava Bassi 4, Ottava Soprani 4, Duodecima Bassi, Duodecima Soprani, Decima quinta, Decima nona, Vigesima seconda, Vigesima sesta, Vigesima nona, Trigesima terza. Pedaletti per: Distacco tasto pedale, Fagotto bassi, Tromba soprani, Corno Inglese, Flagioletto soprani, Flauto 8, Campanelli. Staffe laterali per Ripieno e Combinazione libera alla lombarda. Somiere maestro “a vento”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Mercoledì 20 luglio 2022 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Matteo

Performance di improvvisazione organistica e azione scenica presso il Teatro del Cartelame

Giorgia Brusco, attrice

Giampaolo Di Rosa, organo

Sabato 23 luglio 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Olivier Perin (F), organo

Domenica 24 luglio 2022 – Soglio di Orero (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

Walter d’Arcangelo, organo

Mercoledì 27 luglio 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Ignacio Ribas Taléns (E), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Sabato 30 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli

Roberto Padoin, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo

Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Viviana Marella, flauto

Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Ensemble Vocale L’una e cinque

Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo