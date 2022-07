Film vincitori d’incasso e premi Oscar al Cinema all’aperto ad Ameglia, con una programmazione di film d’autore nel suggestivo borgo antico

Film vincitori d’incasso e premi Oscar al Cinema all’aperto ad Ameglia. Per tutto il mese di luglio e fino alla fine di agosto, i film in programma spazieranno dalla pellicola premio Oscar “Interstellar” diretta da Cristopher Nolan e ambientata in un catastrofico XXI secolo, dove l’umanità, affamata e flagellata da incessanti tempeste di sabbia, si regge sul negazionismo, a “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores tratto dal romanzo autobiografico di Fulvio Ervas che racconta il folle viaggio in moto in sud America di un padre con il figlio affetto da autismo.

Altro biopic in programma ad Ameglia, sarà quello sullo storico gruppo dei Beach Boys affrontato in “Love e Mercy” di Bill Pohiad e, ancora, “L’ufficiale e la spia” film vincitore del Gran premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 del leggendario regista Roman Polanski.

Di seguito la programmazione completa dal 18 luglio al 24 agosto:

18 LUGLIO

ore 21.30

Proiezione del film (2014) “INTERSTELLAR”

di Christopher Nolan

20 LUGLIO

ore 21.30

Proiezione del film (2018) “BLACK K KLANSMAN”

di Spike Lee

25 LUGLIO

ore 21.30

Proiezione del film (2019) “L’UFFICIALE E LA SPIA”

di Roman Polanski

27 LUGLIO

ore 21.30

Proiezione del film (2016) “CIVILTÀ PERDUTA”

di James Gray

01 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2020) “FAVOLACCE”

di Fabio e Damiano D’Innocenzo

03 AGOSTO ore 21.30

Proiezione del film (2014) “LOVE & MERCY”

di Bill Pohiad

08 AGOSTO ore 21.30

Proiezione del film (2013)

“LO STRAORDINARIO VIAGGIO

DI T.S. SPIVET”

di Jean-Pierre Jeunet

10 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2019)

“DOLOR Y GLORIA”

di Pedro Almodovar

15 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2002)

“NOTRE DAME DE PARIS”

di Gilles Amado

19 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2018)

“FIRST MAN”

di Damien Chazelle

22 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2002)

“LONTANO DAL PARADISO”

di Todd Haynes

24 AGOSTO

ore 21.30

Proiezione del film (2019)

“TUTTO IL MIO FOLLE AMORE”

di Gabriele Salvatores