Genova, metro chiusa per due mesi: ecco gli orari dei bus sostitutivi

Per i lavori di sostituzione dei binari

Da oggi, lunedì 3 luglio, la metro sarà ferma fino al 18 agosto e i tanti genovesi che usufruiscono del servizio dovranno utilizzare le navette messe a disposizione da Amt.

La linea Nsm (navetta sostitutiva metro) partirà alle 5 nei giorni feriali e alle 6 il sabato e nei festivi con viaggi fino alle 23:48

La linea Nsm seguirà le stesse tappe della metropolitana con alcune differenze, ovvero le due fermate aggiunte in piazza Pallavicini a Rivarolo (capolinea a ponente) e piazza Montano a Sampierdarena e quelle “perse” a San Giorgio, comunque raggiungibile con la linea 1 da ponente e la 13 da Brignole, e Sarzano, non raggiungibile col bus.

Metro chiusa. Ecco l’elenco delle fermate

Direzione Pallavicini: via Fiume (capolinea linea 16), piazza De Ferrari, via Gramsci, via Alpini D’Italia, via Buozzi, piazza Montano, via Canepari 1, piazza Pallavicini (capolinea in coda alla fermata linea 7).

Direzione via Fiume: piazza Pallavicini, via Jori 3, via Cantore 1, via Buozzi, via Adua, via Gramsci, piazza De Ferrari Metro, via Fiume.

La frequenza delle navette nelle ore di punta è stimata tra i 4 e i 6 minuti. Inoltre la presidente di Amt Ilaria Gavuglio ha confermato che verranno mantenute le fasce di gratuità del servizio dalle 10 alle 16 e dopo le 22.

Gli orari si possono consultare QUI sul sito di Amt.