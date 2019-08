Genoa, terza maglia: spicca la Croce di San Giorgio

Dalle nostre radici per il nostro territorio. Per celebrare senso di appartenenza e amore per la città. Nasce con queste prerogative la terza maglia del Genoa 2019/20, realizzata da Kappa per la prima squadra. Ecco allora la croce di San Giorgio, rossa su sfondo bianco. Il simbolo del capoluogo ligure, come del resto i grifoni nello stemma. Un omaggio al legame con Genova, i genovesi, gli abitanti della regione. E per rafforzare il messaggio, la terza divisa sarà adottata come seconda dalle rappresentative giovanili. Spetterà dunque a tanti giovani e ragazzi di Genova e provincia (chi meglio di loro?), il compito di esporre in vetrina, in giro per l’Italia, l’emblema di Genova. Il logo del club in bella vista. Genova & il Genoa. Tutto torna. Tutto naturale.