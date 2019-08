Genoa, valutazioni ed aggiornamenti sul mercato

Tre settimane al gong della chiusura estiva del calcio-mercato. Il termine è fissato il 2 settembre.

C’è tutto il tempo, insomma, per approfondire le valutazioni di ordine tecnico e dare poi l’assalto agli ultimi obiettivi. Punto uno. Limare la rosa. Punto due. Completare l’organico per mister Andreazzoli. Nei prossimi giorni la dirigenza farà il punto della situazione per aggiornare news e trattative abbozzate. La settimana della festività di Ferragosto complica i piani per l’assenza di molti operatori e addetti ai lavori. Alcuni appuntamenti sono però in agenda. A livello di prima squadra, alla voce entrate, quasi tutti i tasselli sono già andati al loro posto.