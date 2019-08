La Spezia – Il Centro Volley Spezia comunica che, dal prossimo 1.o Settembre, ci saranno considerevoli cambiamenti al vertice della società. In particolare, il presidente Antonio Fara lascerà il suo incarico a Mirco Maccione, presidente uscente della Pallavolo Spezia 2005: club, quest’ultimo, di pallavolo maschile che va ora a far parte del Gruppo Valdimagra Volley (in sostanza la Zephyr Trading di Santo Stefano) mentre il Centro Volley Canaletto passa viceversa al Pallavolo Spezia Group di volley femminile.

<Sono davvero dispiaciuto – ha dichiarato Fara per l’occasione – di lasciare la presidenza di questo magnifico sodalizio che negli anni di mia conduzione, per merito dei miei collaboratori e degli allenatori, ha dato moltissime soddisfazioni a me e alla città della Spezia. Basti ricordare le due promozioni in Serie B e la Coppa Liguria, che in città mancava da più di un decennio, conquistate dall’ Autorev. Questa mia decisione è dovuta a sopraggiunti impegni familiari e lavorativi, ma sarò sempre vicino al Consiglio direttivo bianconero, di cui rimarrò membro attivo. Colgo l’opportunità per ringraziare tutte le persone del contesto e in particolare le atlete che in questi sette anni sono state sotto la mia presidenza. Veramente grazie>.

Venendo al suo successore…

<Sarà difficile far dimenticare Antonio – ha commentato Maccione – o fare meglio di lui; comunque mi impegnerò per svolgere al massimo quanto sarà necessario>.

Nella foto da sinistra Fara e Maccione