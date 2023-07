Genoa, rinnovi ufficiali per Badelj e Strootman

Capitolo conferme Genoa. Dopo la sigla del contratto da parte di Kevin Strootman, venerdì è stata la volta di Milan Badelj.

Due punti fermi nel gruppo impegnato in una ripresa graduale.

A passi spediti verso la partenza per la Val di Fassa. Con il plus di due firme che profumano di conferme e di certezze. Giovedì era stata la volta di Kevin Strootman sottoscrivere il nuovo contratto con il club, davanti ai giornalisti convocati per la presentazione della Campagna Abbonamenti. Una firma ‘bellissimA’. Il giorno dopo è toccato a un’altra sigla attesa. Quella di Milan Badelj. Due conferme importanti per la nuova stagione.