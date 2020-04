Genoa, Perin: Dobbiamo adattarci al momento

Tante difficoltà anche per il calciatori in questi giorni caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, fra questi ovviamente anche Mattia Perin, portiere della Juventus ma in prestito al Genoa. Gli allenamenti a casa e la Nazionale gli argomenti caldi trattati dal calciatore ritrovatosi dopo un lungo infortunio.

Queste le parole di Perin nello specifico: “Bisogna sapersi adattare, svolgo quotidianamente il mio lavoro a casa per quanto possibile. L’unica risposta che dovevo dare era a me stesso, avevo bisogno di giocare e dimostrarmi di esserci ancora dopo nove mesi. Fa piacere che le mie statistiche siano rosee, significa che sto facendo bene anche grazie ai miei compagni. Per la Nazionale ci sono, il c.t. Mancini mi conosce e sa cosa posso dare sia a livello tecnico che comportamentale, l’Europeo è un obiettivo”.