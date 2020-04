Serie A, Governo nicchia sulla ripresa dei campionati

Il calcio spinge per riprendere il campionato di Serie A ma il governo nicchia a riguardo.

Allenamenti dal 4 maggio? Non si sa. Il ministro Spadafora, dopo il maxiincontro di oggi con il mondo del calcio, non si è pronunciato. Prende tempo. Ha ancora dei dubbi, preferisce vedere come procede la curva dei contagi. Nei prossimi giorni previsto un confronto fra Spadafora e il ministro della Salute Speranza e il comitato medico-scientifico, “in merito alla possibilità e alla modalità per la ripartenza degli allenamenti”. Venerdì Spadafora comunicherà alla Figc la decisione del governo: potrebbe arrivare il via libera dal 4 maggio, pur con forti cautele.