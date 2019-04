Genoa-Inter, Radu: Dobbiamo lavorare sodo

Una serata impegnativa. Più di quanto fosse stato messo in preventivo. Andrei Radu ha provato a metterci più di una pezza. E’ stata dura contro questa Inter che ha preso in mano la partita e non l’ha mollata più. C’è delusione nello spogliatoio. Ma anche la capacità di analizzare la situazione con lucidità. “Non dobbiamo cercare scuse, semmai tenere alta la testa e lavorare sodo. Restiamo concentrati sul lavoro, compatti più di prima. Prepareremo bene la gara di Napoli. I fischi dei tifosi? Vanno capiti: siamo noi che dobbiamo dare di più. Tornando al match siamo stati destabilizzati dall’episodio del secondo gol in cui è stata decretata l’espulsione. In dieci si è fatta più difficile. Contro di noi l’Inter ha disputato le due migliori prestazioni della stagione. Non guardiamo i risultati delle altre, altrimenti ci facciamo male da soli”.