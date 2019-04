Genoa-Inter, Biraschi: Siamo molto amareggiati

In dieci per più di metà partita a rincorrere una squadra che non si faceva prendere. E’ stata una serata di sofferenza per la squadra e per il pubblico. Per tutti. Ora è difficile mandare giù il boccone. Anche per Davide Biraschi. Serve ricompattare le fila e remare con determinazione per raggiungere la salvezza. “Sapevamo di incontrare una squadra fortissima con grandi individualità. L’Inter ha fatto girare bene il pallone a centrocampo, non siamo riusciti a contrastare in maniera efficace. L’espulsione alla fine del primo tempo poi ci ha tagliato le gambe. Ci siamo attaccati alle palle inattive per cercare di creare qualche pericolo. C’è tanto rammarico tra di noi. E’ stato bello tornare a giocare, mi alleno al massimo e rispetto sempre le scelte del mister. Sono e sarò sempre a completa disposizione del tecnico e del gruppo”.