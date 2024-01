Genoa, Emil Bohinen, un rinforzo per il centrocampo

Il norvegese in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampo del Genoa, guidato da Alberto Gilardino, accoglie un nuovo talento: Emil Bohinen, norvegese proveniente dalla Salernitana, si unisce alla squadra con la formula del prestito, includendo un’opzione di riscatto su determinate condizioni.

Bohinen, attualmente in fase di recupero per un problema muscolare al polpaccio, si unisce al compagno di nazionale Thorsby, anch’egli temporaneamente fermo per lo stesso motivo.

Il centrocampista, che compirà 25 anni a marzo, vanta un ricco curriculum, con 67 presenze allo Stabaek, 12 al Cska Mosca e 47 in Serie A con la Salernitana.

Il suo arrivo colma il vuoto lasciato dagli addii di Kutlu, rientrato al Galatasaray, e di Jagiello, ufficialmente ceduto in prestito fino a giugno allo Spezia.

Il Genoa punta su Bohinen come rinforzo strategico, confermando la sua determinazione per il centrocampo in ottica del futuro.

La formula di prestito con opzione di riscatto offre al club flessibilità nell’assestamento della squadra in base alle prestazioni del giocatore.