Genoa-Atalanta: Piatek-Kouamé intoccabili

Anche la rifinitura è alle spalle. La squadra è giunta nel ritiro pre-partita dopo la rifinitura sostenuta a Pegli per calibrare i dettagli conclusivi.

Non si sono registrati problemi nel corso dei lavori, introdotti dalle spiegazioni in sala video e sviluppati poi con le prove di formazione e la valutazione delle condizioni del gruppo. Sono ventitrè i giocatori a disposizione di mister Prandelli per il match con l’Atalanta (in caso di impiego: 100ma di Veloso in Serie A con il Genoa, 100ma di Hiljemark con club italiani in gare di campionato e Coppa Italia). Eccoli con i numeri di maglia: Marchetti (1), Spolli (2), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Kouamé (11), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Favilli (39), Omeonga (40), Veloso (44), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).