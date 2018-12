Empoli-Samp: ancora out Barreto e Bereszynski

Pronti per l’Empoli. Al termine della seduta di rifinitura andata in scena sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23 blucerchiati in partenza per la Toscana. Fuori restano i tre indisponibili: Edgar Barreto, Bartosz Bereszynski e Vasco Regini, che andrà per la seconda volta consecutiva ad accumulare minuti nelle gambe con la formazione Primavera. A seguire l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

Una sfida da vincere per gli uomini di mister Giampaolo ad ogni costo.