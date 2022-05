Genoa / A.C.G., il nuovo Presidente è Paolo Caricci; eletto un Super Direttivo

L’ACG, l’Associazione Club Genoani, nata 23 anni fa dalla fusione tra due compagini storiche della tifoseria genoana, il Coordinamento Club Genoani e l’Unione Tifosi Genoa, si rinnova.

Venerdi 29 aprile l’Assemblea elettiva dei Club affiliati ha votato per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in caro sino al 2026.

Al termine dell’atteso scrutinio sono risultati eletti: Daniela Benghi, Marco Bianchi, Paolo Caricci, Cinzia Gandini, Stefano Grazioli, Marco Pieri, Simona Sivori, Mauro Truscello, Francesca Vigna, Giovanni Villani e Daniela Zappatore.

Subito dopo gli eletti hanno deciso, anche in considerazione del grande ed impegnativo lavoro che aspetta il nuovo Direttivo, di cooptare nel Direttivo stesso anche i candidati che erano in lista ma non erano stati eletti. Decisione applaudita ed interessante, che sta a testimoniare la perfetta identità di vedute e di obiettivi che avevano i candidati tutti.

Dopo questa decisione, sono state assegnate le nuove cariche sociali che come abbiamo detto resteranno in carica per il prossimo quadriennio.

Il nuovo Presidente è Paolo Caricci (foto sopra a sinistra), suo vice Marco Bianchi; nel ruolo di Tesoriere collaboreranno Daniela Benghi e Simona Sivori, che si occuperanno anche della Segreteria. Due gli Addetti Stampa e responsabili dei Social, e cioè Giovanni Villani (nella foto a destra assieme al mitico portiere rossoblu degli anni ’60 Mario Da Pozzo) e Simona Sivori. Ancora Simona Sivori e Daniela Benghi, assieme Daniela Zappatore, si occuperanno dei rapporti con i Club genoani affiliati e dell’organizzazione delle trasferte.

Delle Iniziative AGG saranno appannaggio di Cinzia Gandini, Francesca Vigna e Stefano Grazioli, Addetti allo Stadio Marco Pieri, Marco Bianchi, Mauro Truscello, Emiliano Barbisini, Stefano Grazioli, Alfredo Multari, Enzo Costa, Arnaldo Fantina e Luca Barottino.

Insomma, la squadra che l’ACG mette in campo è sicuramente molto forte; la speranza è che diventi forte, in serie A o in serie B, anche il vecchio, caro Balordo!

Auguri di buon lavoro dalla nostra Redazione.

FRANCO RICCIARDI