Calcio – Pareggio di gol a Levanto

Levanto – Spettacolare il pareggio fra Levanto e Magrazzurri che al “Raso Scaramuccia” levantese ha salutato il campionato di Promozione ligure edizione 2021/22 (Girone B); nell’ultima giornata di quella che è la cosiddetta “regular season” i rivieraschi saranno infatti di scena in trasferta a Marassi.

Emozionante lo stesso andamento dell’incontro, coi padroni di casa subito prepotentemente in avanti d’un paio di gol, trascinati soprattutto dal “solito” Righetti stavolta collocato piuttosto a destra probabilmente per far spazio a Ceresini al centro: in effetti i biancocelesti, ormai aritmeticamente al sicuro dalla retrocessione in 1.a Categoria, hanno “sguinzagliato” qualche giovane in più del solito. Poi la progressiva rimonta del “Magra”, che teoricamente poteva ancora aspirare ai playoff, con apice in quella dozzina di minuti che nella ripresa ha visto i santostefanesi passare persino in vantaggio. Poi ecco la rete di Tuvo mettere tutti d’accordo. E ci sono stati pure un paio di “legni”…

Tabellino.

LEVANTO – MAGRAZZURRI 4 – 4

MARCATORI: Righetti al 4’ e al 14’, Ceresini al 7’, Salamina al 15’, Andreoli al 51’, Atzeni al 55’, Mazzantini al 61’, Tuvo al 65’.

LEVANTO: Vannucci L. (65’ Viviani), Contardi, Garibotti, Zoppi (55’ Bighetti), Bonati, Daniello, Romano (47’ Lorenzini), Del Vigo (73’ Barilari), Ceresini, Righetti (73’ Vannucci S.), Tuvo. A disp. Nicora, Callo, Rezzano, Defilippi. All. Carrodano.

MAGRAZZURRI: Luciani, Capetta, Crovara (46’ Salvatori), Casassa, Macchioni (74’ Maloni), Mazzantini (67’ Chiesa), Andreoli, Giannarelli, Atzeni, Morettini, Salamina (63’ Pellegri). A disp. Fialdini. All. Paolini.

ARBITRO: Carida di Genova.

Nella foto un frangente del match