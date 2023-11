Frana a Trasta, famiglie isolate. Residenti: colpa lavori Terzo valico

Maltempo dei giorni scorsi o, come indicano alcuni residenti, i lavori del Terzo Valico. Non c’è pace a Trasta, in Valpolcevera, dove continuano i grossi cedimenti dell’asfalto.

In salita Ca’ dei Trenta, nonostante i rattoppi, l’asfalto ha ceduto definitivamente. La franaha lasciato isolate le famiglie che abitano sulle alture di Trasta.

E’ successo l’altra sera e circa trenta famiglie sno rimaste senza un collegamento, così come tre strutture di accoglienza del Ceis che ospitano settante pazienti con problemi psichiatrici o di dipendenze che hanno continuo bisogno di terapie e trasporti in ospedale.

Per tutti l’unica alternativa ora è il passaggio solo pedonale concesso da un privato all’interno del giardino della sua villetta.

Secondo l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, però, per rimettere in sesto la strada ci vorrà molto tempo. Pertanto, si sta pensando di riattivare una strada di campagna finora percorribile soltanto per un piccolo tratto.

Gli abitanti di Trasta, che si sono riuniti in un comitato, sono arrabbiati e hanno riferito che la situazione di oggi è quella di un crollo annunciato, causato dalle sollecitazioni del vicino cantiere per il Terzo valico ferroviario: “Qui le nostre case per colpa di quei lavori a volte tremano”.

“Per le emergenze – ha spiegato il consigliere municipale Michele Versace – è stata individuata la soluzione che consente il transito pedonale, ed è stato effettuato sopralluogo con Polizia locale , VVFF e Max Mar per una prima valutazione degli interventi da fare per l’eventuale strada alternativa (Rebucchi-Rocca dei Corvi). Vice Sindaco e assessore alla Protezione civile hanno seguito la situazione insieme al Municipio”.