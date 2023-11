Il Nano Morgante | Il modello di vita felice

Per arcaica tradizione italica, l’autorità familiare tiranneggia i figli, con la più o meno sottaciuta finalità di pianificarne l’esistenza.

Cosicché, i genitori, convintissimi della propria imcomparabile esperienza e parimenti convintissimi dell’ esperienza inconsistente dei figli, s’impongono d’autorità nel perpetuare le scelte passate, malgrado la casistica di naufragi e una felicità mai raggiunta.

A ribadire il concetto, sotto il fuoco amico della tirannide, imperversa un’ idea adulta di felicità di vita basata principalmente sul dato estetico-economico.

In soldoni, la soluzione definitiva, l’ amuleto per un ménage familiare stabilmente felice consiste nel dotarlo di un imponente armamentario di beni & qualità materiali.

Non a caso, il prosaico complimento bella coppia implica in sé l’ammirata considerazione per un sodalizio sentimentale in cui é visibile il requisito combinato di bellezza & ricchezza.

Fatto sta che, senza troppe distinzioni sociali, il modello fiabesco del principe azzurro, sintetizzabile nel prosaico suggerimento spòsati uno ricco, permane il più cliccato.

In questo modo, l’adulto casca nella convinzione che il ben-essere della prole possa derivare dalla pedissequa applicazione dell’ elementare equazione ricchezza + bellezza = felicità.

In verità, trattasi di una equazione intirizzita dal freddo, la cui soluzione dispone ad una vera e propria selezione familiare, il cui candidato prescelto assommerà per automatismo, oltre agli indubbi requisiti materiali, anche i requisiti immateriali.

Concludendo in bellezza, il sigillo di riconoscimento di una tale macchinazione familistica é presente in tutte le subìte imposizioni domestiche genitoriali, in tutti i tentativi (riusciti o falliti) di sopraffazione, di censura, di espropriazione delle scelte di vita dei figli, quando risultano incompatibili col modello di vita felice degli adulti. Massimiliano Barbin Bertorelli