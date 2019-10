Frana a Rossiglione: 500 isolati e 30 sfollati, crolla ponte a Capriata

A causa di una frana nei pressi di un palazzo che ha travolto anche alcune macchine, a Rossiglione sono stati sgomberati, a livello precauzionale due edifici facendo sfollare almeno 30 residenti.

Un anziano, travolto dal fango, è stata trasportato in ospedale con un lieve trauma toracico.

Gli sfollati sono stati sistemati in una palestra condominiale. In nottata nell’area sono però attese altre forti piogge e c’è allerta per la situazione al limite del torrente Stura.

Il Comune sulla propria pagina Facebook invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.

Cinquecento persone in un intero quartiere sono isolate e raggiungibili solo a piedi.

Il fango impedisce di raggiungerli con i mezzi perché la viabilità è interrotta, diversi sono gli allagamenti.

Nella vicina Capriata d’Orba sulla SP 155 è crollato il ponte di Villa Carolina uscendo da Pratoalborato.

Chiusa, inoltre, l’ex SP 456 tra Ovada e Campo Ligure.