Allagate ferrovie tra Liguria e Piemonte: sospesa circolazione

Il maltempo con i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria e sul Piemonte ha provocato, nell’alessandrino e nell’ovadese, allagamenti della sede ferroviaria.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, con l’interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano e di quella tra Genova e Torino. Con i treni che sono tornati nelle stazioni di partenza.

Interrotta anche la circolazione tra Rossiglione e Ovada, sulla linea Genova-Ovada.

Alcuni treni sono rimasti fermi a Ovada, Rossiglione e a Campo Ligure, e Trenitalia sta inviando pullman sostitutivi per raccogliere i passeggeri. La circolazione è interrotta fino a domani mattina.

Ecco le tratte ferroviare che sono state sospese:

Linea Milano – Genova: dalle ore 17:15 il traffico è sospeso, in direzione Genova, per allagamento della sede ferroviaria tra le località di Tortona ed Arquata Scrivia. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

Linea Torino – Genova: dalle ore 17:15 il traffico è sospeso, in direzione Genova, per allagamento della sede ferroviaria tra le località di Novi Ligure ed Arquata Scrivia. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

Il traffico è sospeso per allagamento della sede ferroviaria a Rossiglione. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

