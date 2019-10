Folla ad Alassio ai funerali del Presidente Pogliano

Questo pomeriggio ad Alassio, nella Chiesa dei Cappuccini, si sono svolti, davanti ad una folla, i funerali di Ennio Pogliano. Presidente del Cnam e della Croce Bianca era amato e stimato da tutti. Instancabile organizzatore e giudice di regata, in centinaia di appuntamenti velici in Italia ed all'estero. Il ricordo struggente del giornalista Giò Barbera.

SAVONA. 18 OTT. Il mondo della vela e del volontariato del comprensorio ingauno sono in lutto per la scomparsa improvvisa, avvenuta a soli 67 anni, di Ennio Pogliano.

I funerali del presidente della Croce Bianca e del Circolo Nautico di Alassio, mancato a causa di un malore fatale nella serata di mercoledì, si sono svolti questo pomeriggio nella Chiesa dei Cappuccini, Santa Maria Immacolata, alla presenza di una folla di autorità civili, religiose e militari, amici, parenti, conoscenti e delegati o rappresentanti della tante associazioni di volontariato che operano nel comprensorio ingauno.

Centinaia di messaggi di cordoglio sono arrivati non solo dal mondo dello sport e della vela, ma anche dalla politica e dall’ imprenditoria.

Pogliano era una persona speciale e generosa innamorata della vita, del mare e della vela, a cui ha dedicato gran parte della sua esistenza. Giudice di gara, consigliere nazionale, ed organizzatore instancabile, sempre pronto a dare una mano a tutti, tanto che era anche diventato, già da qualche anno, anche presidente della Croce Bianca di cui era milite da sempre.

Molto attivo anche in campo culturale sia con l’ AVA (Associazione Vecchia Alassio), che con l’ Associazione teatrale “Noi dell’ Ambra” e la Società di Mutuo Soccorso di Moglio ha sempre collaborato attivamente con il mondo della scuola per diffondere fra i giovani, la passione per la vela ed il rispetto per la natura ed il mare.

Per tutta la mattinata, e fino al momento del trasporto in Chiesa, per le esequie, la salma è stata visitata al Porto di Alassio, nella Camera Ardente allestita nella Scuola vela del Cnam alassino, da migliaia di persone giunte da ogni dove per dare un ultimo “Buon vento” al grande presidente.

Fra i tanti messaggi ed interventi di cordoglio, per una così grave perdita, vi segnaliamo quello toccante del collega de “La Stampa” Giò Barbera che è un po’ troppo lungo per essere qui riportato, ma che è facilmente reperibile su Internet copiando questo link: https://www.facebook.com/giobaforever/posts/10220671065756136

La nostra redazione si unisce al dolore della moglie Eva, del figlio Flavio, del fratello Martino, con Luisa, dei parenti ed amici per la perdita di una così cara grande e cara persona.

CLAUDIO ALMANZI