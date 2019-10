Genoa, El Yamiq: Do tutto me stesso per la maglia

C’è chi non crede nel destino. E c’è chi il futuro se lo costruisce con un occhio di riguardo ai segnali che la vita dà. Jawad El Yamiq, fresco di gol con il suo Marocco, ha svelato aneddoti e retroscena nel corso di una intervista con la stampa.

“Mia sorella vive a Genova da molto. Le ho sempre chiesto una maglia del Genoa. Guardavo il Grifo in televisione dal Marocco. E’ sempre stato il mio sogno e sapevo che prima o poi avrei giocato in Italia”. Il fuoco dentro e la voglia di spendersi al massimo per la squadra. “Mi piace dare tutto per la maglia, i tifosi, i compagni. Se il mister me lo chiede, gioco ovunque. Sono pronto”.