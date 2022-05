Firmacopie con Valerio Mello a Varazze. Appuntamento con lo scrittore il 14 maggio dalle 9 alle 18 al Mondadori Bookstore.

Firmacopie con Valerio Mello a Varazze, sabato.

Presentazione del suo libro “Rive”

Sabato 14 maggio 2022, lo scrittore e poeta Valerio Mello, autore e critico che scrive su “Studi Cattolici” e su altri mensili, sarà a Varazze ospite di Mondadori Bookstore, per il firmacopie del suo nuovo libro in prosa poetica intitolato “Rive”, pubblicato da Ensemble Edizioni e, come ha dichiarato lo stesso autore, in parte scritto proprio qui, nella “Città delle Donne”.

Recensione

Rive è un diario di viaggio reale e immaginario. Milano, Torino, Amsterdam, la costa ligure, ancora Milano: rive di un Nord che aspetta il ritorno dell’eco di una terra primigenia, un antico Sud, la Sicilia, la Grecia, Itaca.

Nella distanza si appartengono. Lembi di un altrove verso cui lanciare, dai luoghi che abitiamo, tentativi di un alfabeto condiviso.

Per conoscerli e conoscersi, nel doppio sforzo di travalicare e di contenere. Nuotando, nel mezzo, nel mare della parola.

L’autore

Valerio Mello (Agrigento, 1985) vive a Milano dal 2011.

Ha scritto per il settimanale «Visto», dove ha curato la rubrica “Le buone letture”. Scrive attualmente recensioni letterarie per i mensili «Studi Cattolici» e «L’Eracliano».

Inoltre ha pubblicato diverse raccolte poetiche: Versi inferi (2010); La nobiltà dell’ombra (2013); Asfalto (2014); Giardini pensili (2015); Cercando Ulisse (2017); Da qualche parte nella vita (2019). Nel 2019 riceve il Premio Internazionale “Lord Byron”.