Mostra Omaggio a Lucia Gutierrez a Celle Ligure. Dal 14 al 22 maggio presso la Sala espositiva della Biblioteca Pietro Costa.

Mostra Omaggio a Lucia Gutierrez, artista argentina d’origine e albisolese d’adozione scomparsa nel febbraio 2022.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Celle Ligure e curata da Rosanna La Spesa, anticipa le giornate dell’evento nazionale Buongiorno Ceramica a cui Celle Ligure partecipa in quanto facente parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.

La mostra consolida inoltre il ruolo di Celle, in collaborazione con i Comuni di Savona e delle due Albisole all’interno del nuovo brand “La Baia della Ceramica” creato per promuovere il comprensorio dal punto di vista culturale.

Giorgio Siri, Assessore alla Cultura, sottolinea come Albisola divenne per lei luogo di elezione in cui, come altri artisti sudamericani, ha importato “figure, reminiscenze e suggestioni della sua Terra per noi lontana e, talvolta, misteriosa, con echi ancestrali ed esotici, che conferiscono alla sua esperienza artistica un fascino particolare ed esclusivo”.

Rosanna La Spesa, artista e curatrice della mostra, racconta così Lucia Gutierrez:

“persona mite, dalla poetica artistica raffinata ed elegante espressa con originalità nelle soluzioni tecniche delle sue sculture in terracotta.

Ogni sua opera è un vero e proprio autoritratto e manifesto della sua anima”.

Una selezione di lavori di Lucia racconterà la sua carriera a partire dal suo arrivo ad Albisola negli anni Settanta quando l’artista, folgorata dall’argilla locale usata per foggiare stoviglie e “pignatte”,

elimina ogni sovrastruttura alle sue opere per rendere protagonista della sua arte unicamente la terracotta mostrata nella sua purezza.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 14 maggio alle ore 10,30 con una conferenza a cura della storica dell’arte Paola Gargiulo volta ad illustrare al pubblico le vicende artistiche e l’affascinante storia personale della Gutierrez, nata nel 1939 a Buenos Aires e albisolese d’adozione a partire dal 1973.

Racconta Paola Gargiulo:

“Quando mi è stato proposto di raccontare al pubblico la figura di Lucia Gutierrez ho accettato con entusiasmo in quanto Lucia era portatrice di una storia personale e professionale importante che credo sia fondamentale far conoscere al grande pubblico.

L’incontro con Alberto Toby, suo compagno di vita, mi ha fatto conoscere gli aspetti più interessanti della poetica della Gutierrez che, con un contributo del Dott.Marzinot, racconteremo al pubblico sabato 14 maggio”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle 17,00 alle 20,00.

————————————————————————————————————————

OMAGGIO A LUCIA GUTIERREZ

a cura di Rosanna La Spesa

dal 14 al 22 maggio 2022

Sala Espositiva Biblioteca Pietro Costa, Lungomare Russo, Celle Ligure (SV)

ORARI MOSTRA:

dal mercoledì alla domenica dalle 17 alle 20

INAUGURAZIONE:

sabato 14 maggio ore 10,30 con conferenza di presentazione a cura della storica dell’arte Paola Gargiulo

Maggiori info:

infoturismo@comunecelle.it

http://www.comune.celle.sv.it