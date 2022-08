Festa di Fine Campo Sole ad Alassio ieri. Tanta commozione e l’arrivederci al prossimo anno con i commenti dell’Assessore Fabio Macheda.

Festa di Fine Campo Sole ad Alassio, i dettagli.

Si è svolta ieri presso le scuole di Via Neghelli la festa di chiusura del Campo Sole organizzato dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio.

L’Assessore Fabio Macheda ha commentato:

“Sono letteralmente volate queste settimane e in un lampo siamo arrivati al momento dei saluti.

Mi ha colpito vedere tanta commozione. Inevitabilmente durante queste giornate di attività insieme si creano dei meccanismi di interazione, amicizie che non si vorrebbe vedere finire mai.

Per qualcuno si tratta di un arrivederci al prossimo anno, per altri è invece un addio: il prossimo anno saranno troppo “grandi” per partecipare e per loro la commozione è stata davvero toccante.

Per loro abbiamo preparato un piccolo presente, un braccialetto personalizzato a ricordo di un percorso della loro vita”.

Per tutti due deliziose torte al cioccolato e smarties e un pomeriggio di festa, giochi e divertimento.

Macheda aggiunge:

“Da parte delle famiglie abbiamo registrato i complimenti al personale, agli educatori della Cooperativa Jobel che per tutta l’estate hanno seguito sul campo gli oltre cento ragazzi e ragazze che hanno preso parte al Campo Sole.

Personalmente, nell’associarmi ai ringraziamenti alla cooperativa, devo aggiungere quello all’Ufficio Politiche Scolastiche coordinato dalla responsabile Piera Pelissetto.

A loro il merito di aver coordinato, gestito e seguito l’intero percorso e programma dell’evento, a loro ogni anno il merito di pianificare un servizio prezioso per le famiglie, riuscendo quest’anno, con la collaborazione dell’Assessorato al Bilancio della collega Patrizia Mordente, ad accogliere tutte le domande pervenute, anziché le sole 80 previste inizialmente.

Il loro è un lavoro dietro le quinte, forse invisibile, ma prezioso e indispensabile”.