Gli uomini delle volanti hanno arrestato un uomo di 57 anni dopo che è stato trovato in macchina con tre chili di marijuana.

È successo ieri, in via Coronata.

In manette è finito un uomo originario di Napoli con diversi precedenti per droga.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In casa aveva anche seimila euro in contanti, con ogni probabilità proventi dell’attività di spaccio.